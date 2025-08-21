Арестуваха украинец за експлозията на газопровода "Северен поток"

И талианската полиция е арестувала мъж, за когото се твърди, че е замесен в експлозията на газопровода "Северен поток". Това съобщава изданието Der Spiegel, като посочва, че на борда на кораба, участвал в експлозията, е бил украинец на име Сергей К.

"Това са напълно безпочвени инсинуации": Полша не е помогнала за саботажа на "Северен поток"

Според Der Spiegel италианската полиция е арестувала украинеца в сряда вечерта в района на Римини.

Italienische Polizisten haben einen Mann festgenommen, der an der Sprengung der #NordStream-Pipelines beteiligt gewesen sein soll. Der Ukrainer Serhiij K. soll an Bord des Segelboots gewesen sein, das die Angreifer benutzten. https://t.co/w3pS4TdAhD — SPIEGEL EIL (@SPIEGEL_EIL) August 21, 2025

Той е бил издирван с общоевропейска заповед за арест.

Кремъл отрече за кабелите в Балтийско море

Експлозиите по двата руски експортни газопроводи за Европа – "Северен поток“ и "Северен поток 2", се случиха на 26 септември 2022 г.

Първият от тях по това време е бил спрян за ремонт, вторият не е бил пуснат в експлоатация Компанията-оператор Nord Stream AG отбелязва безпрецедентни разрушения и отказва да прогнозира сроковете за възстановяване на газопроводите.

Руската ФСБ квалифицира инцидента като акт на международен тероризъм.