Свят

Стрелба отекна в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас

6 януари 2026, 07:33
Стрелба отекна в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас
Охрана пред двореца "Мирафлорес" в Каракас   
Източник: AP/БТА

С трелба е отекнала в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас вчера около 20 ч. местно време (00 ч. по Гринуич днес), предаде "Франс прес", като се позова на очевидци.

Според тях неидентифицирани дронове са прелетели близо до двореца, предизвиквайки стрелба от охранителните екипи на страдата. 

Инцидентът се е разиграл два дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американски военни по време на зрелищна атака в столицата Каракас.

Кадри от инцидента се завъртяха в социалните мрежи.

Малко след това официален източник заяви за "Франс прес", че в центъра на Каракас са прелетели дронове без разрешение и затова полицията е стреляла предупредително по тях, но не е имало сблъсък  и страната  е напълно спокойна.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
каракас стрелба дворец дронове полиция мадуро
Последвайте ни

По темата

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Стрелба отекна в района на президентския дворец

Стрелба отекна в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

pariteni.bg
Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 1 ден
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 1 ден
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 1 ден
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 1 ден

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Свят Преди 15 минути

Първата реакция на събитията дойде в събота от дипломат номер едно на Италия Антонио Таяни

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Свят Преди 1 час

Тя обаче не казва къде се намира в момента

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 1 час

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

Любопитно Преди 1 час

Разбрахме какво да направим, за да се върнем в правилната след 1 януари

.

Защо затварят църкви в Германия

Свят Преди 1 час

Броят на вярващите християни в Германия спада рязко

.

Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас

Любопитно Преди 1 час

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия и съня ни

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Любопитно Преди 2 часа

На този ден св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

България Преди 2 часа

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца

Люта зима връхлетя Западна Европа

Люта зима връхлетя Западна Европа

Свят Преди 10 часа

Стотици отменени полети, блокирани влакове

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Свят Преди 11 часа

Канцлерът е „добре защитен“ въпреки руските заплахи

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Свят Преди 11 часа

Ердоган: Г-н Мадуро и венецуелският народ многократно са показвали, че са приятели

Скопие иска признаване на македонския език от България

Скопие иска признаване на македонския език от България

Свят Преди 15 часа

РС Македония: Очакваме европейско поведение от нашия съсед

<p>ЕК излезе с позиция за Венецуела</p>

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

Свят Преди 15 часа

Кая Калас е разговаряла по телефона с държавния секретар на САЩ

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Свят Преди 15 часа

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

България Преди 15 часа

Джей Ди Ванс

Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Свят Преди 15 часа

За атаката срещу резиденцията на вицепрезидента в Синсинати има един задържан

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Годишен ЛЮБОВЕН хороскоп на Edna.bg за 2026

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 януари, вторник

Edna.bg

Септември започна без Галин Иванов

Gong.bg

Илиана Раева се прости с Димитър Пенев

Gong.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви във водите на Тунджа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Дъжд и силен вятър на Йордановден и Ивановден

Nova.bg