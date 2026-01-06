Стрелба отекна в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас

С трелба е отекнала в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас вчера около 20 ч. местно време (00 ч. по Гринуич днес), предаде "Франс прес", като се позова на очевидци.
Според тях неидентифицирани дронове са прелетели близо до двореца, предизвиквайки стрелба от охранителните екипи на страдата.
URGENTE DIFUNDIR 🚨 | VENEZUELA— Arlin Medrano (@arlinmedrano_) January 6, 2026
Drones sobrevolando y disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y el centro de Caracas. Se reportó apagón en este momento.
Venezuela resiste: Población civil y Fuerza Armada repelen el ataque y neutralizan los drones.
Esto no es… pic.twitter.com/68lq5t4AFO
Инцидентът се е разиграл два дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американски военни по време на зрелищна атака в столицата Каракас.
Кадри от инцидента се завъртяха в социалните мрежи.
🚨 ¡Justo Ahora!— Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) January 6, 2026
Se reportan disparos y movilización de personal cerca del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.
Apenas hoy por la mañana Delcy Rodríguez juramentó como presidenta y ya se especula un intento de golpe de Estado… 👇 pic.twitter.com/zcScMAXwdb
Малко след това официален източник заяви за "Франс прес", че в центъра на Каракас са прелетели дронове без разрешение и затова полицията е стреляла предупредително по тях, но не е имало сблъсък и страната е напълно спокойна.