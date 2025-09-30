Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

У краински гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването на газопроводите "Северен поток" - е бил задържан в Полша, съобщава "Ройтерс".

Мъжът е бил издирван по европейска заповед за арест, издадена от германски съд.

ЕК: "Северен поток" не е от общоевропейски интерес

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите през 2022 г. до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа. Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна официално отрече да е замесена.

Кремъл: Част от Северен поток може бързо да заработи отново

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките.

За момента няма коментар от страна на полската или на германската прокуратура.