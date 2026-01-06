Свят

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите, взеха жертва

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки

6 януари 2026, 17:38
Сняг, дъжд и наводнения на Балканите, взеха жертва
Източник: iStock/GettyImages

С неговалежи и обилни дъждове предизвикаха прекъсвания на електрозахранването и наводнения в няколко държави на Балканите. В Босна и Херцеговина една жена е загинала при инцидент, свързан с лошите метеорологични условия.

През уикенда в босненската столица Сараево са паднали близо 40 сантиметра сняг, а жена е починала в болница, след като е била ударена от дърво, рухнало под тежестта на снега.

Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

В съседна Сърбия десетки села останаха без ток вследствие на снеговалежите. Държавната телевизия РТС информира, че в части от западната част на страната е обявено извънредно положение. В Белград обилният сняг през уикенда събори дървета и клони върху паркирани автомобили, а сръбската метеорологична служба предупреди за още по-интензивни валежи в няколко региона в сряда.

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки в района на град Мостар в Южна Босна. В източната част на страната властите обявиха извънредно положение в района на Зворник заради повишаващите се нива на река Дрина.

Силни валежи засегнаха и Албания, където бяха евакуирани десетки домове, както и Косово и Черна гора.

Източник: БГНЕС    
Снеговалежи Наводнения Балкани
Последвайте ни
Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 10 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 9 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 9 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 11 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Свят Преди 46 минути

Докато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Свят Преди 1 час

Той е там за срещата на Коалицията на желаещите

<p>Нов обрат по делото на Ангелов срещу Кацаров</p>

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

България Преди 2 часа

Апелативният съд частично отмени решението на първа инстанция

Времето в САЩ се забави след силна буря

Времето в САЩ се забави след силна буря

Свят Преди 2 часа

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

България Преди 2 часа

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 3 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 3 часа

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 3 часа

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

България Преди 3 часа

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Любопитно Преди 4 часа

Хората с „гъвкава“ воля са по-успешни - те си позволяват малки прегрешения, без да се отказват напълно, според психолог д-р Елинор Брайънт

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

България Преди 4 часа

Той допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

България Преди 4 часа

Снимката е илюстративна

Европейски лидери с изявление за Гренландия

Свят Преди 4 часа

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

България Преди 4 часа

Николай Стефанов и Йордан Кателиев са обвинени в съучастие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Любопитно Преди 4 часа

Диктатори като Хитлер, Сталин, Мадуро, Путин, Ким Чен Ир и други разкриват как абсолютната власт изкривява реалността и човешкото мислене

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Свят Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Нов прякор за Леонардо ди Каприо: Вижте как го нарича екранната му половинка Теяна Тейлър

Edna.bg

Какво е „стоптимизирането“ – новият начин за спокойна и осъзната 2026-а

Edna.bg

Има фаворит за Манчестър Юнайтед - Солскяер се върна

Gong.bg

Ботев Пловдив внесе яснота за трансфера на Андрей Йорданов в ЦСКА

Gong.bg

Министърът на транспорта разговаря с гръцкия си колега за блокадите на границата

Nova.bg

Оранжев и жълт код: Голямо количество валежи ни очакват в сряда

Nova.bg