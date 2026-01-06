Русия удари американска фабрика в Украйна

В резултат на руски удар по Днипро са се излели над 300 тона растително масло, като при атаката е била поразена фабрика на американска компания, съобщи кметът на града Борис Филатов, цитиран от "Фокус".

"В резултат на атаката с дронове по пътищата на Днипро се разляха 300 тона масло! Комуналните служби почистват, разпръскват пясък и смес, но движението ще бъде затруднено за около 2-3 дни", поясни кметът.

Той призовава да се следят официалните източници на градския съвет, където ще се посочва информация за движението на обществения транспорт и затварянето на пътища.

Филатов уточни, че "руснаците са бомбардирали собственост на САЩ, тъй като заводът принадлежи на агропромишления гигант "Бунге" със седалище в град Сейнт Луис, щата Мисури".

По-рано изпълняващият длъжността председател на украинската областна администрация Владислав Гайваненко съобщи, че в резултат на атаката на руски дронове в Днипро е възникнал пожар и американското предприятие е повредено. Няма информация за загинали или ранени.