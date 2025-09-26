Кремъл: Част от Северен поток може бързо да заработи отново

Н езасегнатият участък от газопроводите "Северен поток", свързващи Русия с Германия по дъното на Балтийско море и които бяха повредени при експлозии преди три години, може бързо да бъдат пуснати в експлоатация, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, съобщи Ройтерс.

Той посочи, че Русия се надява воденото от Германия разследване на взривовете, които унищожиха части от газопроводите под Балтийско море, скоро да бъде завършено.

През август украински гражданин беше арестуван в Италия по подозрение, че е координирал атаките срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2, за които Русия обвинява директно Киев, припомня Ройтерс.