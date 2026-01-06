Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

С тотици мъже и тази година се включиха в традиционното мъжко хоро на Богоявление в студените води на река Тунджа в Калофер.

Източник: БГНЕС

Богоявленският ритуал в Калофер започна с тържествена света литургия, отслужена в църквата „Св. Архангел Михаил“. След литургията участниците, които по думите на кмета на града Драгомир Боев традиционно са около 200 момчета и мъже от Калофер, с литийно шествие стигнаха до местността Сивча, където ден преди празника се прави бент на реката в Калофер. И тази година отец Димитрий освети не само кръста, а и водите на река Тунджа.

Първи в студените води на Тунджа влязоха мъжете от Калофер, като традиционното им шествие в реката започна със стихотворението „Майце си“ на Христо Ботев. На завиреното място до моста се изви традиционното мъжко хоро, предшестващо ваденето на разпятието, което бе хвърлено от отец Димитър. След това мъжете запяха песента „Залюбила е Василка“.

Ритуалът по хвърлянето на кръста в Калофер е възобновен през 1990 година на мястото, където още от времето на турското робство е изпълняван на Богоявление. Хората казват, че участвалите в мъжкото хоро в Калофер са здрави през цялата година.

Всяка година във връзка с ритуалното хвърляне на богоявленския кръст в река Тунджа в Калофер и очаквания голям туристически поток в града се въвежда временна организация на движението от 5:00 ч. до 13:00 часа, като се ограничава движението за автомобили за всички улици, водещи към бента на реката.

Специално за участниците в Богоявленския ритуал в Калофер няма никаква организация от институционално ниво, каза пред БТА Драгомир Боев, кмет на Калофер. По думите му това е заряд и емоция и всичко се прави от сърце и душа на мъжете и момчетата от града, които се събират в един момент на реката заедно. Той уточни, че с цел първи в реката да влязат калоферци на мястото откъдето се влиза в реката бе предвиден пропускателен режим от момчета от Калофер и служители на МВР, които в първата група пускаха само местни жители. И след като бе изваден кръста в реката бяха пуснати да влязат и останалите, желаещи да участват в традиционния ритуал, поясни Боев.

В града резервациите в къщите за гости за 6 януари се запълват година по-рано, сподели също кметът на Калофер и поясни, че вече се правят резервации за 6 януари 2027 година.