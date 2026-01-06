Свят

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

6 януари 2026, 18:23
Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен
Източник: AP/БТА

К огато Обединените арабски емирства изтеглиха силите си от Йемен миналата седмица в рамките на определения от Саудитска Арабия краен срок, те оставиха на отдалечения йеменски остров Сокотра също близо 600 туристи, пристигнали там със самолет, но оказали се в невъзможност да отпътуват, предаде "Ройтерс".

Работата на основното летище на острова беше спряна на фона на задълбочаващата се криза между ОАЕ и Саудитска Арабия, която прерасна в конфликт на йеменска територия, където двете държави вече подкрепят противоположни сили в йеменската гражданска война.

Защо Емирствата изоставиха Саудитска Арабия

"Никой няма информация и всички просто искат да се върнат към нормалния си живот", заяви Аурелия Крикстапониене, литовка, пристигнала в Сокотра за Нова година. Тя е трябвало да отпътува за Абу Даби в неделя, но сега ще трябва да пътува през Джеда в Саудитска Арабия предвид отслабващия контрол на ОАЕ над острова.

До Сокотра, която се намира на повече от 300 км южно от крайбрежието на Йемен в Аденския залив, можеше да се достигне доскоро само със самолетен полет от ОАЕ. Островът е оазис на спокойствието в сравнение с бушуващия конфликт в Йемен. За туристите той предлага пленителни плажове, както и уникална флора, като например известното драконово дърво.

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

ОАЕ поеха действителния контрол над Сокотра през 2018 г., когато транспортни самолети на силите на ОАЕ за пръв път кацнаха на острова. Разположените войници и танкове бяха част от опита на Емирствата да разширят влиянието си в региона на протока Баб ел Мандеб между Африканския рог и Арабския полуостров, отбелязва "Ройтерс".

Миналия вторник Саудитска Арабия обяви, че е разочарована от "натиска, упражняван от ОАЕ" върху йеменския Южен преходен съвет да проведе военни операции в провинциите Хадрамут и Махара. Рияд заяви, че смята тези действия за заплаха за националната си сигурност. 

След това Саудитска Арабия бомбардира десетки военни превозни средства, доставени в от ОАЕ в йеменското пристанище Мукала и постави ултиматум Емирствата да изтеглят силите си от Йемен.

ОАЕ заявиха, че са били изненадани от въздушния удар на Саудитска Арабия и че доставените превозни средства са били предназначени за силите на Емирствата, а не за местните сепаратисти.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Остров Сокотра Йемен Саудитска Арабия Обединени арабски емирства
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Всичко от днес

