Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

Прокуратурата е постановила проверка по случая

6 януари 2026, 16:14
Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка
Източник: БТА

Р айонната прокуратура в Ямбол се самосезира по публикации в интернет, показващи проявена жестокост към гръбначно животно.

На видеото е заснет лек автомобил, който прегазва котка. В публикацията в социалните мрежи се посочва, че случаят е от село Поляна (община Стралджа), съобщиха от държавното обвинение.

Защо мъж прегази кучето на съседите си в Ямбол

Прокуратурата е постановила проверка по случая. Полицията в Стралджа следва да установи самоличността на извършителя на деянието, както да разпита всички, имащи отношение по случая.

Прокуратурата ще разследва случая с изтезанията и убийствата на котки в Бургас

След приключване на проверката и докладване на наблюдаващия прокурор, ще се преценят последващи действия, посочват от прокуратурата.

Източник: БТА, Мира Безус    
Прокуратура Ямбол Жестокост към животни
