Почина журналистът Николай Стефанов

П очина журналистът Николай Стефанов, съобщиха колегите му от "Труд".

"На 75 години почина нашият колега Николай Стефанов, бивш първи заместник-главен редактор на вестника в периода 1994-2000 година", пишат от редакцията на вестника.

Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища.

Николай Стефанов е роден в софийското село Калотина на 27 март 1950 г. Завършил е английската гимназия в София и журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Работи като репортер във вестник "Земеделско знаме" от 1974 до 1977 г., редактор във вестник „Учителско дело" от 1981 до 1984 г., когато постъпва като редактор в международния отдел на „Труд".