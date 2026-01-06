Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Н идерландия се оттегли от водените от САЩ мисии за борба с наркотиците в Карибите, като това е реакция на нарастващия брой жертви от американските военни удари по плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици, Politico .

В понеделник вечерта в Аруба министърът на отбраната на страната Рубен Брекелманс заяви, че холандските сили ще продължат да извършват операции в териториалните води на Нидерландия, но няма да участват в американски операции в международни води, свързани с "Операция Южно копие" (Operation Southern Spear).

Операцията, започнала през септември, е причинила смъртта на над 100 души в повече от 20 нападения срещу плавателни съдове, които САЩ твърдят, че са превозвали наркотици.

"Работили сме заедно с американците в борбата с наркотиците в продължение на много години, но по различен начин", каза Брекелманс. "Когато забележим контрабанда на наркотици, се опитваме да арестуваме и съдим отговорните лица, но не чрез обстрел на кораби."

Първо за оттеглянето съобщи холандският ежедневник Trouw.

САЩ обявиха началото на военна операция "Южно копие"

Решението бележи разрив с предишната практика.

В продължение на години Нидерландия, която контролира шест острова в Карибите, работеше в тясно сътрудничество със САЩ и други партньори в региона, включително чрез Joint Interagency Task Force South. Холандските военни и бреговата охрана си сътрудничеха с американските служби при наблюдение, блокиране на трафика, арести и екстрадиции.

The Netherlands has pulled out of U.S.-led counter-drug missions in the Caribbean, a reaction to the rising death toll from American military attacks on vessels suspected of being used to smuggle narcotics.https://t.co/a5HCbsG0x8 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 6, 2026

Промяната, според Брекелманс, е свързана с методите, възприети от администрацията на Доналд Тръмп.

"Извън нашите териториални води виждаме, че американците отново са избрали национален подход", каза той. "Методът и операцията, която САЩ провеждат сега, се изпълняват изцяло от тях. Ние не участваме в това."

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

Оттеглянето идва на фона на нарастващо напрежение, след като САЩ използваха военна сила за задържане на президента на Венецуела Николас Мадуро и за засилване на натиска върху Каракас, което предизвика международна критика за нарушаване на суверенитета и международното право.

Брекелманс заяви, че холандските отбранителни специалисти внимателно следят развитието на събитията между Вашингтон и Каракас, но подчерта, че в момента няма военна заплаха от Венецуела за нидерландските карибски острови.

"Трябва винаги да сме подготвени за различни сценарии", каза той, отбелязвайки, че нарастващото напрежение може да засегне въздушното пространство и стабилността в региона. "Но също така трябва да се погледне реалистично на това какви са действителните заплахи."

Брекелманс уточни, че Нидерландия няма да предоставя съоръжения, хеликоптери или друга подкрепа, ако бъдат поискани за Southern Spear. "Ако това е част от тази операция, ние не се съгласяваме", каза той. "За тази операция нашите съоръжения не са на разположение."

CNN съобщи през ноември, че Лондон е прекъснал частично споделянето на разузнавателна информация със САЩ, след като Вашингтон започна да нанася смъртоносни удари по кораби в Карибите.