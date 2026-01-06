Свят

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

6 януари 2026, 17:29
Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците
Източник: iStock photos/Getty images

Н идерландия се оттегли от водените от САЩ мисии за борба с наркотиците в Карибите, като това е реакция на нарастващия брой жертви от американските военни удари по плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици, Politico.

В понеделник вечерта в Аруба министърът на отбраната на страната Рубен Брекелманс заяви, че холандските сили ще продължат да извършват операции в териториалните води на Нидерландия, но няма да участват в американски операции в международни води, свързани с "Операция Южно копие" (Operation Southern Spear).

Операцията, започнала през септември, е причинила смъртта на над 100 души в повече от 20 нападения срещу плавателни съдове, които САЩ твърдят, че са превозвали наркотици.

"Работили сме заедно с американците в борбата с наркотиците в продължение на много години, но по различен начин", каза Брекелманс. "Когато забележим контрабанда на наркотици, се опитваме да арестуваме и съдим отговорните лица, но не чрез обстрел на кораби."

Първо за оттеглянето съобщи холандският ежедневник Trouw.

САЩ обявиха началото на военна операция "Южно копие"

Решението бележи разрив с предишната практика.

В продължение на години Нидерландия, която контролира шест острова в Карибите, работеше в тясно сътрудничество със САЩ и други партньори в региона, включително чрез Joint Interagency Task Force South. Холандските военни и бреговата охрана си сътрудничеха с американските служби при наблюдение, блокиране на трафика, арести и екстрадиции.

Промяната, според Брекелманс, е свързана с методите, възприети от администрацията на Доналд Тръмп.

"Извън нашите териториални води виждаме, че американците отново са избрали национален подход", каза той. "Методът и операцията, която САЩ провеждат сега, се изпълняват изцяло от тях. Ние не участваме в това."

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

Оттеглянето идва на фона на нарастващо напрежение, след като САЩ използваха военна сила за задържане на президента на Венецуела Николас Мадуро и за засилване на натиска върху Каракас, което предизвика международна критика за нарушаване на суверенитета и международното право.

Брекелманс заяви, че холандските отбранителни специалисти внимателно следят развитието на събитията между Вашингтон и Каракас, но подчерта, че в момента няма военна заплаха от Венецуела за нидерландските карибски острови.

"Трябва винаги да сме подготвени за различни сценарии", каза той, отбелязвайки, че нарастващото напрежение може да засегне въздушното пространство и стабилността в региона. "Но също така трябва да се погледне реалистично на това какви са действителните заплахи."

Брекелманс уточни, че Нидерландия няма да предоставя съоръжения, хеликоптери или друга подкрепа, ако бъдат поискани за Southern Spear. "Ако това е част от тази операция, ние не се съгласяваме", каза той. "За тази операция нашите съоръжения не са на разположение."

CNN съобщи през ноември, че Лондон е прекъснал частично споделянето на разузнавателна информация със САЩ, след като Вашингтон започна да нанася смъртоносни удари по кораби в Карибите.

Източник: Politico    
Нидерландия САЩ Кариби Борба с наркотиците Операция Южно копие Военни удари Оттегляне Наркотрафик Международни отношения Жертви
Последвайте ни

По темата

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

Германската икономика страда, автомобилната й индустрия още повече

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 10 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 9 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 9 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 11 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Свят Преди 46 минути

Докато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Свят Преди 1 час

Той е там за срещата на Коалицията на желаещите

<p>Нов обрат по делото на Ангелов срещу Кацаров</p>

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

България Преди 2 часа

Апелативният съд частично отмени решението на първа инстанция

Времето в САЩ се забави след силна буря

Времето в САЩ се забави след силна буря

Свят Преди 2 часа

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Свят Преди 2 часа

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

България Преди 2 часа

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 3 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 3 часа

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 3 часа

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

България Преди 3 часа

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Любопитно Преди 4 часа

Хората с „гъвкава“ воля са по-успешни - те си позволяват малки прегрешения, без да се отказват напълно, според психолог д-р Елинор Брайънт

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

България Преди 4 часа

Той допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

България Преди 4 часа

Снимката е илюстративна

Европейски лидери с изявление за Гренландия

Свят Преди 4 часа

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

България Преди 4 часа

Николай Стефанов и Йордан Кателиев са обвинени в съучастие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Любопитно Преди 4 часа

Диктатори като Хитлер, Сталин, Мадуро, Путин, Ким Чен Ир и други разкриват как абсолютната власт изкривява реалността и човешкото мислене

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Нов прякор за Леонардо ди Каприо: Вижте как го нарича екранната му половинка Теяна Тейлър

Edna.bg

Какво е „стоптимизирането“ – новият начин за спокойна и осъзната 2026-а

Edna.bg

Има фаворит за Манчестър Юнайтед - Солскяер се върна

Gong.bg

Ботев Пловдив внесе яснота за трансфера на Андрей Йорданов в ЦСКА

Gong.bg

Министърът на транспорта разговаря с гръцкия си колега за блокадите на границата

Nova.bg

Оранжев и жълт код: Голямо количество валежи ни очакват в сряда

Nova.bg