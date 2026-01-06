Свят

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Докато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност

6 януари 2026, 17:15
Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж
Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин
Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите
Европейски лидери с изявление за Гренландия

Европейски лидери с изявление за Гренландия
Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО
Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?
„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава
Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Д окато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност. Това посочва Андреа Карло за Politico.

Карло е британско-италиански изследовател и журналист, живеещ в Рим. 

Миналия месец ЮНЕСКО обяви италианската кухня за част от "нематериалното културно наследство на човечеството".

Това не беше първият път, когато храна получава такова признание, френската висша кухня и ферментацията на корейското кимчи, между другото, са били удостоени по подобен начин. Но за първи път цялата национална кухня на една държава бе включена в списъка.

Като призна агенцията "биокултурното разнообразие" на страната и "смесицата от кулинарни традиции свързани с използването на суровини и занаятчийски техники за приготвяне на храна", премиерът на Италия Джорджия Мелони реагира с очаквана гордост.

"Това е победа за Италия", заяви тя.

Освен престиж, Италия вече води по броя на обектите в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, не е трудно да се видят потенциалните ползи от това признание. Едно изследване дори предполага, че самото одобрение от ЮНЕСКО може да увеличи италианския туризъм с до 8 процента. Но зад тази очевидна победа на "меката сила" стои и политическа програма, която превръща "италианската кухня" в мощно оръжие за правителството на десницата.

За правителството на Мелони храната е навсякъде. Тя пронизва всеки аспект на политическия живот. От популяризиране на продукти "Made in Italy" до блокиране на европейските системи за хранително етикетиране и забрана на лабораторно произведено месо, Рим полага максимални усилия да регулира това, което се сервира на италианските маси. Фактически, по време на протестите в Газа през септември, Мелони седеше пред Колизеума за "неделен обяд" като част от дългогодишната си кампания за включване на италианската кухня в списъка на ЮНЕСКО.

Ясно е, че премиерът е превърнал италианската кухня в едно от основните ястия на политическото си меню. Всичко това се свързва с явление, което политолозите наричат "гастрономически национализъм". Това е тенденция, при която храната и нейното производство се използват за подхранване на идентичностни наративи, върху които италианската десница се е хванала с особено усърдие.

Чуждестранните версии на "Карбонара" съсипват италианския деликатес

Двата основни принципа на гастрономическия национализъм са:

  1. идеята, че кулинарните традиции на страната трябва да бъдат защитени от "чуждо замърсяване", и че
  2. рецептите ѝ трябва да бъдат закрепени, за да се предотврати всякакво "промотиране".

Последиците от този гастрономически национализъм вече стигат от политическата сфера до социалните мрежи, с лавина от TikTok и Instagram съдържание, осъждащо "кулинарните грехове" като добавяне на сметана към паста карбонара или ананас върху пица.

Италианските ястия са американски?

В сърцевината на този гастрономически национализъм обаче стои съзнателното пренебрегване на две фундаментални истини:

  1. първо, чуждестранното влияние е допринесло значително за това, което днес наричаме италианска кухня;
  2. и второ, понятието "италианска кухня" не е толкова старо или фиксирано, колкото гастрономическите националисти искат да се приеме.

Европа като континент исторически е бедна на местни продукти, а Италия не е изключение.

Политическото оръжие на Мелони: Най-известната диета в света, но и най-неразбраната

Забележителното разнообразие на италианската кухня не се дължи на географическа аномалия, а на вековното чуждо влияние, съчетано с: 

  1. благоприятен климат;
  2. цитрусови плодове, внесени от арабски заселници през Средновековието;
  3. босилек от Индийския субконтинент чрез древногръцки търговски маршрути;
  4. традиции за производство на паста от Източна Азия;
  5. и домати от Америка.

Разположена на кръстопътя на Средиземно море и дом на важни търговски постове, Италия е била гъба за културни обменни влияния, които обогатяват нейното кулинарно наследство. Да се говори за "чистотата" на италианската храна е по същество анахронистично.

Още по-контроверзно е да се признае, че концепцията за "италианската кухня" е сравнително ново явление, продукт най-вече на усилията след Втората световна война да се обедини културно и политически разпокъсана страна и да се популяризира международният ѝ имидж.

От север до юг италианската кухня не само е забележително разнообразна, но повечето от емблематичните ѝ ястия днес биха били непознати за хората преди едва столетие. Тогава Италия е била аграрно общество, което се е хранило предимно с бобови храни. Моята прабаба от езерото Комо, отгледана на полента и рибни ястия, никога не беше чувала за пица преди 60-те години на ХХ век, посочва Андреа Карло.

"Митологията на гастрономическия национализъм е превърнала сложни рецепти, рецепти, които биха объркали нашите баби, в упражнение за изграждане на национална гордост," казва Лаура Леуци, италиански историк в Университета Робърт Гордън в Глазгоу. Кулинарният историк Алберто Гранди надгражда това твърдение в последната си книга, излязла с голям шум, озаглавена "Италианска кухня не съществува".

От карбонара до тирамису, много обичани италиански класики са сравнително нови творения, не по-стари от кулинарните "богохулства" отвъд океана като хавайска пица. Дори е изненадващо до каква степен САЩ са повлияли на съвременната италианска кухня. Пицата, например, получава "червените си ивици" едва когато американски пицари започват да добавят доматен сос върху тестото, оказвайки влияние върху италианските готвачи.

И все пак някои италиански политици, като министъра на земеделието Франческо Лолобриджида, призовават за разследвания на марки, които промотират продукти с уж "италианско звучене", например сосове за карбонара с "неавтентични" съставки като панчета. Лолобриджида би следвало да се върне към оригиналната рецепта за карбонара, публикувана през 1954 г., която всъщност предвижда използване на панчета и сирене Грюер, доста различно от сегашната комбинация с пекорино, гуанчале и жълтък.

Вижте в нашата галерия: Кулинарните съвети на една италианска баба

Кулинарните съвети на една италианска баба
6 снимки
готвене храна баба
готвене храна баба
готвене храна баба
готвене храна баба

Просто казано, италианската кухня не е само изнесена от диаспората, тя е продукт и на самата диаспора.

Богатството и обичта към нея се дължат на непрекъснатата ѝ еволюция във времето и пространството, превръщайки я в източник на междупоколенческо сближаване, както отбелязва ЮНЕСКО. Статичната "свещеност" е в основата си противоположна на кухня, която непрекъснато се променя, както у дома, така и извън страната.

Дълбокото невежество, което стои зад италианския гастрономически национализъм, би могло да бъде почти комично, ако не беше толкова опасно, на пръв поглед невинно средство в по-широкия арсенал на политическо оръжие, използвано за лесни политически точки. Най-важното е, че то апелира директно към емоцията в страна, където храната е въвлечена в културна война.

Съдържание от типа "те идват за лазанята на баба" редовно обикаля Facebook, разпалвайки милиони срещу малцинства, чужденци, вегани, левицата и други. Иронията? Всяка баба прави лазанята си по различен начин.

Надяваме се, че признанието от ЮНЕСКО може да послужи като момент за размисъл в страна, където храната все повече се използва като източник на разделение. Италианската кухня безспорно заслужава признание и е изправена пред реални заплахи, организираната престъпност и ефектите от климатичните промени върху добива на култури са сред най-големите. Но тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на самата ѝ същност.

За момента, вероятно е най-добре правителството да държи политиката извън трапезата.

Вижте в нашата галерия: Спиращи дъха обекти в Италия, под егидата на ЮНЕСКО

Спиращи дъха обекти в Италия, под егидата на ЮНЕСКО
7 снимки
g
g
g
g

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Politico    
Италианска кухня ЮНЕСКО Гастрономически национализъм Политизация на храната Джорджия Мелони Културно наследство Чуждо влияние Кулинарни традиции Еволюция на кухнята Идеологическа програма
Последвайте ни

По темата

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 10 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 8 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 9 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 11 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

България Преди 1 час

Прокуратурата е постановила проверка по случая

Времето в САЩ се забави след силна буря

Времето в САЩ се забави след силна буря

Свят Преди 2 часа

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 2 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 3 часа

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 3 часа

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

Двама мъже изгубиха по едно око заради пиратки на Нова година

България Преди 3 часа

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Експерти разкриват: Защо на някои хора им е по-трудно да отслабнат

Любопитно Преди 3 часа

Хората с „гъвкава“ воля са по-успешни - те си позволяват малки прегрешения, без да се отказват напълно, според психолог д-р Елинор Брайънт

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

България Преди 3 часа

Той допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

България Преди 4 часа

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

България Преди 4 часа

Николай Стефанов и Йордан Кателиев са обвинени в съучастие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Любопитно Преди 4 часа

Диктатори като Хитлер, Сталин, Мадуро, Путин, Ким Чен Ир и други разкриват как абсолютната власт изкривява реалността и човешкото мислене

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Свят Преди 4 часа

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

България Преди 4 часа

Четирима членове на организацията са действали в Гърция от 20 август до 2 септември 2025 г., за да извършат грабежа

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

България Преди 4 часа

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Любопитно Преди 4 часа

Специалната рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“ ще се излъчва всеки четвъртък в „На кафе“

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

България Преди 4 часа

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Нов прякор за Леонардо ди Каприо: Вижте как го нарича екранната му половинка Теяна Тейлър

Edna.bg

Какво е „стоптимизирането“ – новият начин за спокойна и осъзната 2026-а

Edna.bg

Има фаворит за Манчестър Юнайтед - Солскяер се върна

Gong.bg

Ботев Пловдив внесе яснота за трансфера на Андрей Йорданов в ЦСКА

Gong.bg

Министърът на транспорта разговаря с гръцкия си колега за блокадите на границата

Nova.bg

Оранжев и жълт код: Голямо количество валежи ни очакват в сряда

Nova.bg