Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Д окато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност. Това посочва Андреа Карло за Politico .

Карло е британско-италиански изследовател и журналист, живеещ в Рим.

Миналия месец ЮНЕСКО обяви италианската кухня за част от "нематериалното културно наследство на човечеството".

Това не беше първият път, когато храна получава такова признание, френската висша кухня и ферментацията на корейското кимчи, между другото, са били удостоени по подобен начин. Но за първи път цялата национална кухня на една държава бе включена в списъка.

Като призна агенцията "биокултурното разнообразие" на страната и "смесицата от кулинарни традиции свързани с използването на суровини и занаятчийски техники за приготвяне на храна", премиерът на Италия Джорджия Мелони реагира с очаквана гордост.

"Това е победа за Италия", заяви тя.

Освен престиж, Италия вече води по броя на обектите в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, не е трудно да се видят потенциалните ползи от това признание. Едно изследване дори предполага, че самото одобрение от ЮНЕСКО може да увеличи италианския туризъм с до 8 процента. Но зад тази очевидна победа на "меката сила" стои и политическа програма, която превръща "италианската кухня" в мощно оръжие за правителството на десницата.

За правителството на Мелони храната е навсякъде. Тя пронизва всеки аспект на политическия живот. От популяризиране на продукти "Made in Italy" до блокиране на европейските системи за хранително етикетиране и забрана на лабораторно произведено месо, Рим полага максимални усилия да регулира това, което се сервира на италианските маси. Фактически, по време на протестите в Газа през септември, Мелони седеше пред Колизеума за "неделен обяд" като част от дългогодишната си кампания за включване на италианската кухня в списъка на ЮНЕСКО.

Ясно е, че премиерът е превърнал италианската кухня в едно от основните ястия на политическото си меню. Всичко това се свързва с явление, което политолозите наричат "гастрономически национализъм". Това е тенденция, при която храната и нейното производство се използват за подхранване на идентичностни наративи, върху които италианската десница се е хванала с особено усърдие.

Двата основни принципа на гастрономическия национализъм са:

идеята, че кулинарните традиции на страната трябва да бъдат защитени от "чуждо замърсяване", и че рецептите ѝ трябва да бъдат закрепени, за да се предотврати всякакво "промотиране".

Последиците от този гастрономически национализъм вече стигат от политическата сфера до социалните мрежи, с лавина от TikTok и Instagram съдържание, осъждащо "кулинарните грехове" като добавяне на сметана към паста карбонара или ананас върху пица.

В сърцевината на този гастрономически национализъм обаче стои съзнателното пренебрегване на две фундаментални истини:

първо, чуждестранното влияние е допринесло значително за това, което днес наричаме италианска кухня; и второ, понятието "италианска кухня" не е толкова старо или фиксирано, колкото гастрономическите националисти искат да се приеме.

Европа като континент исторически е бедна на местни продукти, а Италия не е изключение.

Забележителното разнообразие на италианската кухня не се дължи на географическа аномалия, а на вековното чуждо влияние, съчетано с:

благоприятен климат; цитрусови плодове, внесени от арабски заселници през Средновековието; босилек от Индийския субконтинент чрез древногръцки търговски маршрути; традиции за производство на паста от Източна Азия; и домати от Америка.

Разположена на кръстопътя на Средиземно море и дом на важни търговски постове, Италия е била гъба за културни обменни влияния, които обогатяват нейното кулинарно наследство. Да се говори за "чистотата" на италианската храна е по същество анахронистично.

Още по-контроверзно е да се признае, че концепцията за "италианската кухня" е сравнително ново явление, продукт най-вече на усилията след Втората световна война да се обедини културно и политически разпокъсана страна и да се популяризира международният ѝ имидж.

От север до юг италианската кухня не само е забележително разнообразна, но повечето от емблематичните ѝ ястия днес биха били непознати за хората преди едва столетие. Тогава Италия е била аграрно общество, което се е хранило предимно с бобови храни. Моята прабаба от езерото Комо, отгледана на полента и рибни ястия, никога не беше чувала за пица преди 60-те години на ХХ век, посочва Андреа Карло.

"Митологията на гастрономическия национализъм е превърнала сложни рецепти, рецепти, които биха объркали нашите баби, в упражнение за изграждане на национална гордост," казва Лаура Леуци, италиански историк в Университета Робърт Гордън в Глазгоу. Кулинарният историк Алберто Гранди надгражда това твърдение в последната си книга, излязла с голям шум, озаглавена "Италианска кухня не съществува".

От карбонара до тирамису, много обичани италиански класики са сравнително нови творения, не по-стари от кулинарните "богохулства" отвъд океана като хавайска пица. Дори е изненадващо до каква степен САЩ са повлияли на съвременната италианска кухня. Пицата, например, получава "червените си ивици" едва когато американски пицари започват да добавят доматен сос върху тестото, оказвайки влияние върху италианските готвачи.

И все пак някои италиански политици, като министъра на земеделието Франческо Лолобриджида, призовават за разследвания на марки, които промотират продукти с уж "италианско звучене", например сосове за карбонара с "неавтентични" съставки като панчета. Лолобриджида би следвало да се върне към оригиналната рецепта за карбонара, публикувана през 1954 г., която всъщност предвижда използване на панчета и сирене Грюер, доста различно от сегашната комбинация с пекорино, гуанчале и жълтък.

Просто казано, италианската кухня не е само изнесена от диаспората, тя е продукт и на самата диаспора.

Богатството и обичта към нея се дължат на непрекъснатата ѝ еволюция във времето и пространството, превръщайки я в източник на междупоколенческо сближаване, както отбелязва ЮНЕСКО. Статичната "свещеност" е в основата си противоположна на кухня, която непрекъснато се променя, както у дома, така и извън страната.

Дълбокото невежество, което стои зад италианския гастрономически национализъм, би могло да бъде почти комично, ако не беше толкова опасно, на пръв поглед невинно средство в по-широкия арсенал на политическо оръжие, използвано за лесни политически точки. Най-важното е, че то апелира директно към емоцията в страна, където храната е въвлечена в културна война.

Съдържание от типа "те идват за лазанята на баба" редовно обикаля Facebook, разпалвайки милиони срещу малцинства, чужденци, вегани, левицата и други. Иронията? Всяка баба прави лазанята си по различен начин.

Надяваме се, че признанието от ЮНЕСКО може да послужи като момент за размисъл в страна, където храната все повече се използва като източник на разделение. Италианската кухня безспорно заслужава признание и е изправена пред реални заплахи, организираната престъпност и ефектите от климатичните промени върху добива на култури са сред най-големите. Но тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на самата ѝ същност.

За момента, вероятно е най-добре правителството да държи политиката извън трапезата.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.