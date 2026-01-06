България

Огромно дърво рухна край детска градина в София

Инцидентът е станал късно следобед, когато родители прибират децата си

6 януари 2026, 18:54
Огромно дърво рухна край детска градина в София
Източник: БГНЕС

О громно дърво рухна върху оградата и част от тротоара край детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ в столичния квартал "Борово", предаде БГНЕС. 

Инцидентът е станал късно следобед, когато родители прибират децата си от градина, и по чудо няма жертви. 

Голямо дърво падна на бул. „Витоша” в София

Дървото е паднало върху тротоара, където често родители паркират колите си и отиват на работа.

Това не е първи инцидент с рухнало дърво в столична детска градина - миналата година огромен стар чинар падна върху детска площадка в 93-та ДГ "Чуден свят". Инцидентът се размина без пострадали деца и персонал, защото се случи през уикенда, когато градината не работи.

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Припомняме, че през уикенда дърво падна и уби на място 31-годишна жена, която със семейството си пътувала за Витоша. В събота сутринта пък друго дърво се срути върху автомобил, отново в столичния квартал "Борово". 

Източник: БГНЕС    
Паднало дърво Детска градина София
