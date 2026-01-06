Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Операцията във Венецуела подчертава завоя на Пентагона на Запад - и отдалечаването от Китай

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Д атският премиер Мете Фредериксен предупреди, че всякакви опити на Съединените щати да поемат контрол върху Гренландия ще доведат до края на военния алианс НАТО, докато светът усеща последствията от военната атака на Вашингтон срещу Венецуела и отвличането на нейния лидер, съобщи Al Jazeera .

Фредериксен направи коментарите си в понеделник, след последните призиви на американския президент Доналд Тръмп арктическият остров да премине под прякото управление на Вашингтон.

Тръмп заяви пред репортери в неделя, че ще "говори за Гренландия след 20 дни". Той настоява, че Гренландия трябва да бъде под юрисдикцията на САЩ, а последната му заплаха последва само ден след като американски сили отвлякоха венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му.

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Тази военна операция предизвика тревога в Дания и Гренландия, която е автономна територия в рамките на Кралство Дания. Следователно Гренландия е част от НАТО.

"Ако Съединените щати решат да нападнат военно друга страна от НАТО, тогава всичко спира", заяви Фредериксен.

"Тоест, това включва и нашето членство в НАТО и съответно сигурността, която се гарантира от края на Втората световна война", каза тя пред датската телевизия TV2.

Опитът на Тръмп да придобие Гренландия създава глобални рискове

Тръмп не изключва използването на военна сила за поемане на контрол над Гренландия, а миналия месец губернаторът на Луизиана Джеф Ландри, който публично подкрепя анексирането на острова, бе назначен за специален пратеник на богатия арктически регион.

Кейти Милър, съпругата на заместника на шефа на администрацията на Тръмп, Стивън Милър, публикува в събота спорно изображение на автономната датска територия в цветовете на американското знаме в своя акаунт в X.

Над изображението имаше само една дума: "СКОРО".

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен нарече тази публикация "неуважителна".

"Взаимоотношенията между народите и страните се градят на взаимно уважение и международно право, не на символични жестове, които пренебрегват нашия статут и нашите права", заяви той в X.

Той обаче добави: "Няма причина за паника или тревога. Нашата страна не е за продан и бъдещето ѝ не се решава чрез публикации в социалните мрежи."

Statement by the Premier of Greenland, Jens Frederik Nielsen:



January 4, 2026



“🇬🇱 Let me state this calmly and clearly from the outset: there is neither reason for panic nor for concern.



The image shared by Katie Miller, depicting Greenland wrapped in an American flag, changes… pic.twitter.com/BXmltWQ8cp — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 4, 2026

Стратегическото положение на Гренландия между Европа и Северна Америка я прави ключова за американската система за противоракетна отбрана, а богатството ѝ на минерали е атрактивно, тъй като Вашингтон се надява да намали зависимостта си от китайски износи.

"Гренландия е обкръжена от руски и китайски кораби навсякъде", каза Тръмп в неделя.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност, а Дания няма да може да се справи с това", добави той.

Гренландия под прицел: Тръмп, Дания и възможността за нов глобален сблъсък

Нилсен се стреми да успокои жителите на острова.

"Не сме в ситуация, в която смятаме, че страната може да бъде завзета за една нощ, и затова настояваме за добро сътрудничество", каза той на пресконференция в понеделник.

"Ситуацията не е такава, че Съединените щати могат просто да завладеят Гренландия", добави Нилсен.