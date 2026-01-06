Свят

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Предупреждението на Мете Фредериксен идва след като Доналд Тръмп отново заплаши да поеме контрол върху Гренландия

6 януари 2026, 13:10
Европейски лидери с изявление за Гренландия

Европейски лидери с изявление за Гренландия
Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?
„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава
Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо
Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела
Операцията във Венецуела подчертава завоя на Пентагона на Запад - и отдалечаването от Китай

Операцията във Венецуела подчертава завоя на Пентагона на Запад - и отдалечаването от Китай
Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж
Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Д атският премиер Мете Фредериксен предупреди, че всякакви опити на Съединените щати да поемат контрол върху Гренландия ще доведат до края на военния алианс НАТО, докато светът усеща последствията от военната атака на Вашингтон срещу Венецуела и отвличането на нейния лидер, съобщи Al Jazeera.

Фредериксен направи коментарите си в понеделник, след последните призиви на американския президент Доналд Тръмп арктическият остров да премине под прякото управление на Вашингтон.

Тръмп заяви пред репортери в неделя, че ще "говори за Гренландия след 20 дни". Той настоява, че Гренландия трябва да бъде под юрисдикцията на САЩ, а последната му заплаха последва само ден след като американски сили отвлякоха венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му.

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Тази военна операция предизвика тревога в Дания и Гренландия, която е автономна територия в рамките на Кралство Дания. Следователно Гренландия е част от НАТО.

"Ако Съединените щати решат да нападнат военно друга страна от НАТО, тогава всичко спира", заяви Фредериксен.

"Тоест, това включва и нашето членство в НАТО и съответно сигурността, която се гарантира от края на Втората световна война", каза тя пред датската телевизия TV2.

Опитът на Тръмп да придобие Гренландия създава глобални рискове

Тръмп не изключва използването на военна сила за поемане на контрол над Гренландия, а миналия месец губернаторът на Луизиана Джеф Ландри, който публично подкрепя анексирането на острова, бе назначен за специален пратеник на богатия арктически регион.

Кейти Милър, съпругата на заместника на шефа на администрацията на Тръмп, Стивън Милър, публикува в събота спорно изображение на автономната датска територия в цветовете на американското знаме в своя акаунт в X.

Над изображението имаше само една дума: "СКОРО".

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен нарече тази публикация "неуважителна".

"Взаимоотношенията между народите и страните се градят на взаимно уважение и международно право, не на символични жестове, които пренебрегват нашия статут и нашите права", заяви той в X.

Той обаче добави: "Няма причина за паника или тревога. Нашата страна не е за продан и бъдещето ѝ не се решава чрез публикации в социалните мрежи."

Стратегическото положение на Гренландия между Европа и Северна Америка я прави ключова за американската система за противоракетна отбрана, а богатството ѝ на минерали е атрактивно, тъй като Вашингтон се надява да намали зависимостта си от китайски износи.

"Гренландия е обкръжена от руски и китайски кораби навсякъде", каза Тръмп в неделя.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност, а Дания няма да може да се справи с това", добави той.

Гренландия под прицел: Тръмп, Дания и възможността за нов глобален сблъсък

Нилсен се стреми да успокои жителите на острова.

"Не сме в ситуация, в която смятаме, че страната може да бъде завзета за една нощ, и затова настояваме за добро сътрудничество", каза той на пресконференция в понеделник.

"Ситуацията не е такава, че Съединените щати могат просто да завладеят Гренландия", добави Нилсен.

Вижте в нашата галерия: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: Al Jazeera    
Гренландия САЩ Дания НАТО Доналд Тръмп Анексиране на Гренландия Военна намеса Национална сигурност Арктически регион Венецуела
Последвайте ни

По темата

Европейски лидери с изявление за Гренландия

Европейски лидери с изявление за Гренландия

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Мадуро говори с духове, а Путин не вярва на жени – странните мании на диктаторите

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 7 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 6 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 6 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 8 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 24 минути

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 32 минути

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

България Преди 1 час

Той допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

България Преди 1 час

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Свят Преди 1 час

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

България Преди 1 час

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Любопитно Преди 2 часа

Специалната рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“ ще се излъчва всеки четвъртък в „На кафе“

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

България Преди 2 часа

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия

<p>Мъск обвини &quot;мадуровките&quot;, използвани в България, във фалшифициране</p>

Илон Мъск обвини изборните машини на "Смартматик", използвани в САЩ и в България, във фалшифициране

България Преди 2 часа

Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление, коментира публикацията в собствен пост в социалните мрежи

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

България Преди 2 часа

Левовете, които се връщат от търговските обекти, не остават дълго в касите

<p>Вълна от подигравки за храната, сервирана на Critics Choice Awards (СНИМКА)</p>

Храната, сервирана на Critics Choice Awards, предизвика вълна от подигравки (СНИМКА)

Любопитно Преди 2 часа

Вместо звездите и наградите, вниманието на публиката на Critics Choice Awards бе привлечено от „тъжната“ чиния с предястия, сервирана като вечеря, която предизвика вълна от подигравки и коментари в социалните мрежи

<p>Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)</p>

На Богоявление: Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Автомобил с фалшиви табели падна в река, двама ранени

Автомобил с фалшиви табели падна в река, двама ранени

България Преди 2 часа

28-годишен водач и 21-годишна пътничка са хоспитализирани, а пробата за наркотици на шофьора е положителна за метамфетамин

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Пари Преди 3 часа

Координационният център с първи брифинг за новата валута

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

България Преди 3 часа

<p>Как реагираха политиците у нас след задържането на Мадуро</p>

Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро

България Преди 3 часа

Президентът на Венецуела беше арестуван и екстрадиран в САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Edna.bg

Скандал около Мики Рурк: Актьорът бесен заради тайна кампания за финансово подпомагане

Edna.bg

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да е фактор в първенството и Европа, а не еднодневка

Gong.bg

Защитата на Ботев Враца се премести в Румъния - и Ариан Кабаши си тръгна

Gong.bg

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Nova.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви в Тунджа, в София осветиха бойните знамена (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg