Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Д-р Магдалена Баймакова посочи, че заболяването е сериозно и крие много рискове

6 януари 2026, 08:55
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Източник: iStock photos/Getty images

С упергрипът вече е официално регистриран в България.

"Наблюдава се малко по-ранно изместване и появата на грипа. Молекулярно-генетичните анализи установяват вариант тип А(H3N2). Той пак е от тип А, който е включен и във ваксинационния щам. Място за паника няма! Но скоро този вариант не е бил срещан, т.е. имунитетът ни е понижен. Много хора се заразяват. Чисто статистически вероятността за по-тежко протичане и усложнения се увеличава", обясни пред БНР гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, Клиника по инфекциозни болести към ВМА.

Тежък грип ни атакува по-рано

Тя отбеляза, че грипният вирус е силно заразен.

Д-р Баймакова посочи, че заболяването е сериозно и крие много рискове.

"Появява се внезапно. Една отпадналост, силни мускулни болки, главоболие, висока температура, суха кашлица. Имаме много кратък инкубационен период – от един до три дни. Необходимо е навреме да се започне противовирусно лечение", подчерта тя.

"В момента децата са най-уязвими. Хората с белодробни и сърдечни заболявания, които са с потиснат имунен отговор са най-рискови".

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

Д-р Баймакова посочи кои са най-тежките усложнения, до които може да доведе грипът.

"На първо място белодробни – тежка пневмония, дихателна недостатъчност. Засягане на нервната система с менингити, сърдечно засягане - миокардити, полиорганно засягане".

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Тя отбеляза, че не бива да пренебрегваме здравето си, ако усетим симптоми на грип, а да останем вкъщи и да започнем лечение.

"Самолечението е опасно, когато не знаем с какво се борим. Антибиотиците нямат никакво място, ако говорим за вирусни инфикции. Единственото им приложение е след 5-7 - ми ден, когато се наслагат вторични бактериални инфекции".

Източник: БНР    
супергрип българия
