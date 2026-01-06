Любопитно

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

6 януари 2026, 14:48
„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“
Ш ер и Кристен Бел си припомниха преживяванията си от изпълнената с драми снимачна площадка на филма „Бурлеска“, когато се събраха отново в епизод на подкаста „Armchair Expert“ в понеделник, воден от съпруга на Бел – Дакс Шепърд.

„Можеше да бъде наистина добър, забавен филм — ако не беше, знаете кой“, каза Шер в подкаста „Освен и двамата“. Певицата на „Believe“ уточни, че няма предвид „никакви членове на актьорския състав“, след като 45-годишната Бел се включи с думите: „Беше тежко снимане.“ Въпреки че двете не навлязоха в подробности, 51-годишният Шепърд реши да даде малко предистория.

„Мога да кажа, без да съм пряко замесен, че е имало романтична връзка между хора, които са били много високо в йерархията, и това се е развивало на снимачната площадка доста често, драматично и по начин, който е уникален за всеки, работил в шоубизнеса“, обясни Шепърд. „Е, имаше още нещо, което не мога да спомена — но не мога да го спомена“, добави Шер.

Поп звездата твърди също, че по онова време изпълнителен директор е заявил: „Изрязвам тази песен, защото не искам Шер да съсипе филма ми.“

„Какво? Не си спомням това“, отговори Бел.

„Спомням си много драми“, каза Шер, „но начинът, по който се справям с драматични или хаотични ситуации, е да намеря някого, с когото да се хвана за ръка в ъгъла и просто да се смея на всичко. Така че правех това или с теб, или със Стенли Тучи.“

Шер си припомни как се е сближила с Бел по време на снимките.

„Разбирахме се толкова добре. Бяхме много симпатични една към друга и аз много я уважавах“, сподели Шер. „Не знаех коя е, но беше добра.“

„Бурлеска“ е режисиран и написан от Стивън Антин, а в ролите са Шер, Бел, Кристина Агилера, Тучи, Джулиан Хаф, Алън Къминг, Кам Жиганде и Питър Галахър.

Приблизително по времето на излизането на филма, според информации, романтичната връзка на Антин с президента на Screen Gems Клинт Кълпепър е създала напрежение на снимачната площадка. Според The Hollywood Reporter двойката, която по това време е била заедно от 20 години, е имала „смайващи“ сблъсъци пред актьорския състав и екипа.

По данни на източник от проекта, по време на един от инцидентите Кълпепър е излял студен чай върху главата на Антин, принуждавайки го да се отдръпне назад и да се блъсне в закачалка с дрехи.

Твърди се, че разгорещените разговори са били толкова тежки, че в един момент Шер е казала на Кълпепър: „Клинт, бих искала по-спокоен сет.“

Вътрешният източник твърди още, че Агилера през сълзи се е обърнала към мениджъра си Ървинг Азоф, който казал на Кълпепър: „Пич, тя е имала тежко детство... Не можеш да крещиш така.“

Според съобщенията Антин и Кълпепър са се разделили малко преди излизането на филма. Въпреки драмата на снимачната площадка, „Бурлеска“ постига голям успех, като събира близо 100 милиона долара в световния боксофис и печели наградата „Златен глобус“ за най-добра оригинална песен за изпълнението на Шер на „You Haven't Seen the Last of Me“.

Embed from Getty Images

Шер неведнъж е критикувала „Бурлеска“ през годините.

„Не беше добър филм“, каза тя по-рано пред The Times. „Имаше няколко добри момента, но дори изпълнението ми не ми хареса чак толкова. Какво, нямам мозък? Стара съм, но все още съм доста добре с всичко.“ В интервю за The Guardian от 2013 г. тя нарече Антин „наистина ужасен режисьор“.

„Спомням си как ми каза: „Не ме интересува какво ще кажеш, просто искам да заснема танцовите номера“, разказва Шер. „Ако беше по-кратък, щеше да мине неусетно и да е наистина добър филм за пуканки.“

Източник: nypost.com    
