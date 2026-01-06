Свят

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг

6 януари 2026, 15:26
Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи
Източник: БТА

Д оналд Тръмп призна, че приема аспирин за разреждане на кръвта от 25 години. Дозата, която е избрал, обаче шокира лекарите: докато препоръчителното количество е 81 мг, президентът на САЩ приема 325 мг.

Д-р Наталия Суслова обяснява дали е безопасно да се приема аспирин ежедневно в толкова високи количества и какви могат да бъдат последствията.

  • Можем ли да приемаме аспирин за сърцето си като Тръмп?

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг.

Д-р Суслова обясни, че при общото население се прави разграничение между първична и вторична превенция на сърдечно-съдовите заболявания. За тези цели се предписват лекарства за разреждане на кръвта, като антитромбоцитни средства, включително аспирин, или директни антикоагуланти.

„Към началото на 2026 г. не предписваме аспирин за първична профилактика на сърдечно-съдови заболявания на пациенти, които не са с висок риск, тоест на хора без сериозни хронични заболявания или предишни сърдечно-съдови събития“, каза Суслова.

Тя обясни, че рискът от странични ефекти, особено от кървене, е значително по-висок от доказаната полза за предотвратяване на сериозни сърдечно-съдови усложнения.

„За пациенти с вторични рискови фактори, включително диабет, агресивна хипертония или анамнеза за сърдечно-съдови събития като инфаркти или инсулти, лекарите предписват двойна антитромбоцитна терапия за поне 12 месеца, за да намалят риска от повторни събития“, каза Суслова.

Употребата на тези лекарства се проследява въз основа на изследвания на кръвосъсирването и общото състояние на пациента.

  • Какво не е наред с дозата на Тръмп?

„Препоръчителната доза аспирин в момента е от 75 до 100 мг. Това е достатъчно, за да се гарантират както безопасността, така и ефективността“, каза Суслова.

Тя добави, че съществуват и други лекарства с по-висок профил на безопасност и по-добра ефективност, поради което аспиринът днес се предписва много внимателно и не трябва да се приема самостоятелно.

„Ако пациентът се нуждае от антитромбоцитна терапия, има по-ефективни и по-безопасни дългосрочни варианти. Не е ясно защо някой би приемал 325 мг аспирин“, каза лекарката. Тя предположи, че някои пациенти може да не реагират на по-ниски дози, като в такъв случай лекарството трябва да бъде заменено.

„Някои пациенти са генетично резистентни към антитромбоцитни лекарства, включително аспирин. За тях приемът на аспирин е напълно неефективен, независимо от дозата“, добави Суслова. Хората над 70 години, особено тези с висок риск от кървене, обикновено се съветват да не приемат аспирин.

По отношение на Доналд Тръмп експертът отбеляза, че не е известно дали е имал сърдечно-съдови събития или дали принадлежи към група с много висок риск.

„Ако пациентът има анамнеза за остър коронарен синдром, се препоръчва комбинирана терапия за разреждане на кръвта, но не в дозата, която приема Тръмп“, каза Суслова.

  • Здравето на Тръмп

Здравето на 79-годишния президент привлича все по-голямо внимание, откакто той стана най-възрастният президент в историята на САЩ при встъпването си в длъжност. Въпреки твърденията на Тръмп, че е в отлично здраве, той понякога показва признаци на умора по време на кампанията и официалните срещи, като от време на време изглежда сякаш заспива или не чува веднага въпросите.

В интервюто си за Wall Street Journal, освен че разкри употребата си на аспирин, Тръмп сподели и други лични навици. Той призна, че не тренира редовно, защото намира тренировките за скучни. През октомври той се подложи на компютърна томография, въпреки че преди това погрешно твърдеше, че е направил по-подробен ядрено-магнитен резонанс. След процедурата лекарите от Белия дом потвърдиха, че е в отлична форма, а неговият лекар заяви, че се чувства с 14 години по-млад от действителната си възраст.

Тръмп също потвърди, че използва специален грим, за да прикрие синини по ръцете си, които се появяват в резултат на продължителната употреба на високи дози аспирин.

Преди това Тръмп е привличал вниманието и с диетата си, която често включва бързо хранене, но въпреки това продължава да настоява за своята издръжливост и способност да изпълнява задълженията на президента.

Статията е с информативна цел и не предоставя медицински съвети, при притеснения за вашето здраве се консултирайте с лекар!

Източник: newsukraine.rbc.ua    
Доналд Тръмп Аспирин Разреждане на кръвта Висока доза Здраве на президента Сърдечно-съдови заболявания Странични ефекти Д-р Наталия Суслова Медицински съвети Препоръчителна доза
