Свят

Времето в САЩ се забави след силна буря

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

6 януари 2026, 15:36
Времето в САЩ се забави след силна буря
Източник: iStock/Getty Images

С лед особено силна буря с вятър в Боулдър, щата Колорадо, официалното време в САЩ се е забавило съвсем леко.

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“, след като прекъсване на електрозахранването в Боулдър е довело до отклонение на официалното американско време с около 4,8 микросекунди през последната седмица.

От 2007 г. насам официалното време на САЩ (известно като NIST UTC) се определя от NIST. В момента това става чрез усредняване на данните от 16 атомни часовника, разположени в лабораторията на института в Боулдър. Те измерват времето чрез „продължителността на 9 192 631 770 периода на излъчването, съответстващо на прехода между две хиперфини нива на основното състояние на атома цезий-133“.

„Използва се претеглено средно, а не просто аритметично“, обясняват от NIST.

„Това означава, че някои часовници – по-специално тези с най-добра честотна стабилност – получават по-голяма тежест и допринасят повече за средната стойност“, добавят от там.

В сряда особено разрушителна буря прекъсна електрозахранването на лабораторията. Макар това да не представлява сериозен проблем само по себе си, преминаването към резервни генератори е довело до леко отклонение на американското време – то се е забавило съвсем незначително.

„При първоначалната загуба на електрозахранване нямаше незабавно въздействие върху атомната времева скала на NIST или услугите за разпространение на време, тъй като проектите разполагат с резервни генератори. В момента обаче имаме сериозни доказателства, че един от ключовите генератори е отказал. По веригата надолу се намира основната система за разпределение на сигнала, включително услугата за интернет време в Боулдър“, обяснява в имейл Джеф Шърман, ръководител на групата за реализиране и разпространение на време в NIST.

„Друга сграда в кампуса разполага с допълнителни часовници, захранвани от различен генератор. Ако те продължат да функционират, това ще ни позволи да подравним отново основната времева скала, след като стабилността на обекта бъде възстановена, без да използваме външни часовници или референтни сигнали“, обяснява Шърман.

Отклонението във времето е минимално и като цяло гражданите на САЩ няма да забележат никаква разлика. Както обясни говорителят на NIST Ребека Джейкъбсън пред CBS News, „времето не е счупено“.

„За да поставим в контекст отклонение от няколко микросекунди – времевата скала на NIST обикновено работи около пет хиляди пъти по-добре, на ниво наносекунди, чрез съставяне на специално статистическо усредняване на множество часовници. Такава прецизност е важна за научни приложения, телекомуникации, критична инфраструктура и системи за контрол на целостта на позиционирането. Но тази точност не може да бъде постигната чрез пренос на време по обществения интернет – там несигурностите от порядъка на 1 милисекунда (една хилядна от секундата) са по-характерни поради асиметрия и колебания в закъснението на пакетите“, допълни Шърман.

„NIST предоставя високоточен пренос на време и чрез други услуги. Някои директни оптични връзки бяха засегнати и съответните потребители ще бъдат уведомени поотделно. Най-популярният метод – пренос на време чрез общо наблюдение, използващ GPS сателити като ‘преносни стандарти’ – премина безпроблемно към използване на часовниците в кампуса WWV/Ft. Collins на NIST като референтен стандарт. Тази конструктивна особеност ограничи въздействието върху много от потребителите на високоточния времеви сигнал“.

За някои системи, които разчитат на тези високопрецизни времеви услуги и които вече са били уведомени от NIST, подобни проблеми могат да създадат известни затруднения.

„NIST UTC се отклони с около 4 микросекунди, което е 4 милионни от секундата. За сравнение – мигането на окото отнема около 350 000 микросекунди, а щракването с пръсти – около 150 000 микросекунди“, обясни Джейкъбсън пред CBS.

„За повечето потребители на времето на NIST това отклонение дори няма да бъде отчетено. За онези в отрасли като телекомуникациите и аерокосмическата индустрия, или за други лаборатории, при които подобно отклонение може да бъде забележимо, ние винаги осигуряваме достъп до други мрежи на различни локации, за да гарантираме непрекъсната услуга. Уведомихме тези потребители с най-високи изисквания за възможно прекъсване на захранването, за да могат при необходимост да се подготвят и да използват тези мрежи“, казва Джейкъбсън.

В последната си актуализация по темата Шърман допълни, че оценката на ситуацията и допълнителните ремонти продължават, но институцията е удовлетворена, че услугата за интернет време в Боулдър вече предоставя точно време.

„Тъй като типичната несигурност при преноса на време по обществения интернет е от порядъка на една милисекунда (1/1000 от секундата), можем със задна дата да кажем, че точността на услугата за интернет време не е била компрометирана и потребителите не са били засегнати от отклонението във времето“, добави той.

Източник: iflscience    
Боулдър Колорадо Официално време на САЩ NIST Атомни часовници Прекъсване на електрозахранването Буря Отклонение във времето Микросекунди Синхронизация на времето Критична инфраструктура
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 8 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 7 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 8 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 10 часа

