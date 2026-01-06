Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

В ременният президент на Венецуела Делси Родригес настоя, че страната ѝ не се управлява от чужда сила.

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Коментарите ѝ дойдоха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ Венецуела до прехода след свалянето от власт на предшественика ѝ, предаде АФП.

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

„Правителството на Венецуела управлява страната ни и никой друг. Няма чужд агент, който да управлява Венецуела“, каза Родригес в телевизионно обръщение.