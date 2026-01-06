Свят

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

6 януари 2026, 22:40
Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната
Източник: Getty Images

В ременният президент на Венецуела Делси Родригес настоя, че страната ѝ не се управлява от чужда сила.

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Коментарите ѝ дойдоха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ Венецуела до прехода след свалянето от власт на предшественика ѝ, предаде АФП.

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

„Правителството на Венецуела управлява страната ни и никой друг. Няма чужд агент, който да управлява Венецуела“, каза Родригес в телевизионно обръщение.

Източник: БГНЕС    
Венецуела Делси Родригес САЩ
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 16 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 14 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 15 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 17 часа

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

България Преди 2 часа

В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

България Преди 2 часа

АББ: При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин

Люта зима във Франция, загинали

Люта зима във Франция, загинали

Свят Преди 5 часа

Общо 26 департамента в западната част на Франция бяха поставени под оранжев код

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Свят Преди 6 часа

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки

<p>Нидерландия се разграничи от методите на САЩ</p>

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Свят Преди 6 часа

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Свят Преди 6 часа

Докато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Свят Преди 6 часа

Той е там за срещата на Коалицията на желаещите

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

България Преди 6 часа

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Свят Преди 6 часа

Путин се доказа като ненадежден съюзник на Мадуро, но унижението е по-дълбоко: реалният глобален обхват на американския президент кара Кремъл да завижда

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

България Преди 7 часа

Прокуратурата е постановила проверка по случая

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Свят Преди 7 часа

Участието на САЩ не винаги е било насочено към свалянето на омразен диктатор или брутален авторитарен лидер

<p>Нов обрат по делото на Ангелов срещу Кацаров</p>

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

България Преди 7 часа

Апелативният съд частично отмени решението на първа инстанция

Времето в САЩ се забави след силна буря

Времето в САЩ се забави след силна буря

Свят Преди 8 часа

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Свят Преди 8 часа

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

България Преди 8 часа

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 8 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

