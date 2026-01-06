Люта зима във Франция, загинали

Ш естима души са загинали при пътнотранспортни произшествия във Франция заради тежките снеговалежи и заледяването, които засегнаха голяма част от страната. Трима души са загубили живота си при два отделни инцидента, причинени от черен лед в югозападната част на Франция, а шофьор на споделено пътуване е загинал, след като е паднал в река Марн край Париж.

Тези трагедии следват смъртта в понеделник на шофьор на микробус при сблъсък с камион в района на френската столица, както и на мотоциклетист в западния регион Бретан.

Люта зима връхлетя Западна Европа

Снегът е причинил над 1000 километра задръствания в региона Ил дьо Франс в понеделник вечерта – рекордно равнище, съобщава сайтът за проследяване на пътната обстановка Sytadin.

Френският министър на транспорта Филип Табаро призна, че мащабът на метеорологичната обстановка е бил „донякъде подценен“ от националната метеорологична служба „Метео-Франс“, особено в района на Париж, като добави, че е било необходимо „преразглеждане на плана за реакция“.

Въпреки това той оцени нощта срещу вторник като „относително спокойна“ в региона на столицата, където са били предприети мерки като ранно опесъчаване на пътищата, за да се улесни придвижването на хората и да се избегнат „блокирани шофьори“, каквито имаше през 2018 г.

Общо 26 департамента в западната част на Франция бяха поставени под оранжев код за сняг и лед от „Метео-Франс“, като предупреждението бе отменено във вторник в 10:00 ч. местно време.

Загинал и ранени в лавина в Италия

Шест летища в западната и северната част на страната бяха затворени, но полети от и до парижките летища не бяха отменени. Министерството на транспорта съобщи, че около 250 снегорина са били в готовност в района на столицата.

„Все едно сме на ледена пързалка“, заяви пред АФП 43-годишният болногледач Кристоф Каню, който е останал напълно блокиран от 6:40 ч. сутринта на магистрала в югозападна Франция.

Температурите са паднали до между минус 3 и минус 8 градуса, а на места и под минус 10, което е довело до образуване на опасен черен лед, съобщиха метеоролозите.

В сряда се очаква ново атмосферно смущение, което ще донесе „сняг и на места леден дъжд в голяма част от северната половина на страната“. От „Метео-Франс“ предупредиха, че е възможно отново да бъде повишено нивото на метеорологична тревога.

Училищният транспорт бе нарушен във вторник в няколко региона, включително в Бретан, който рядко е изправен пред подобни условия, както и във Вандея, където снеговалежът също е бил необичаен.

Ограниченията за движение на тежкотоварни камиони остават в сила в редица департаменти. Националната железопътна компания SNCF съобщи за нарушения в движението по няколко линии в западна Франция заради снега, както и за ограничения на скоростта по някои участъци от високоскоростните линии TGV. От компанията препоръчаха на пътниците да отложат пътуванията си, доколкото е възможно.

Електроразпределителното дружество Enedis информира, че около 8000 домакинства все още са без ток в централния регион Пеи дьо ла Лоар, основно в департаментите Лоар-Атлантик и Вандея, както и около 5000 в района на Шарант-Маритим.

В Париж ситуацията се подобряваше във вторник сутринта, като около 30 автобусни линии бяха възстановени, след като в понеделник движението им бе нарушено заради снеговалежа в столицата.

Снеговалежът доведе до отмяната на голям брой полети на двете основни летища в Париж в ранните часове на 7 януари, съобщи френският министър на транспорта Филип Табаро.

На летище „Роаси – Шарл дьо Гол“, което обслужва основно дълги разстояния, ще бъдат отменени 40% от планираните полети между 9:00 и 14:00 ч. местно време, за да се осигури време за почистване на пистите и обезледяване на самолетите, уточни той.

На летище „Орли“ ще бъдат анулирани 25% от полетите между 6:00 и 13:00 ч. поради същите причини, добави министърът.