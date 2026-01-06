Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

Д епутатът от ГЕРБ и бивш министър на здравеопазването Костадин Ангелов осъди на втора инстанция Стойчо Кацаров, който също заемаше поста.

Това съобщи самият Ангелов във Фейсбук.

"Осъдих Стойчо Кацаров и на втора инстанция. Клеветите му бяха наказани и от Апелативния съд - София. Пореден съдебен състав решава, че той е клеветник и думите му са лъжа", коментира Ангелов.

Осъдиха Стойчо Кацаров да плати 50 хиляди лева на Костадин Ангелов

Той цитира и съдебното решение, според което "публично разпространеното изявление за извършено от дадено лице престъпление, съставлява изявление, съдържащо твърдение за осъществено престъпно деяние от това лице... Когато това твърдение е невярно - когато лицето не е извършило престъплението, което му е приписано, то изявлението е клеветническо - опозоряващо доброто му име в обществото, накърняващо честта и достойнството му, т.е. противоправно".

Ангелов добави, че "съдът, в своето мнозинство, приема, че ответникът е обективирал публични изказвания, които съставлява клеветническо изявление, което е вредоносно, тъй като е позорящо за името и честта на ищеца".

Решението на Апелативния съд обаче намалява значително присъденото на първа инстанция обезщетение от 50 000 лв. за клевета.

"Удостоверено е, че професионалната и политическата кариера на проф. Ангелов не са били засегнати или поставени в застой, мнението на свидетелите за него е изключително високо и много добро. Няма конкретика относно повлияването на личната сфера на ищеца, а в същото време липсват детайли и доказателства за дълготрайни емоционални последици или до кариерен спад. Освен това за да определи крайният размер на обезщетение съдът следва да отчита и социално-икономическите условия и стандарта на живот в страната, както и обстоятелството, че като изключително известна, обществено и политически ангажирана личност, на ищеца обичайно и изключително често се налага да търпи публично обсъждане на действията му, свързани със социално значими политики", посочват от Апелативния съд.

"Ето защо исковата претенция следва да бъде уважена в размер на 5000 лв., равняваща се на приблизително 8 минимални работни заплати", гласи решението на втората инстанция.

Освен това съдът намалява размера на разходите по делото и осъжда Ангелов да заплати на Кацаров съдебни разноски за двете инстанции в общ размер на 4 320 лв.

Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок.