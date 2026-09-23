Свят

Йотова от Ню Йорк: ЕС трябва да има по-важна роля за конфликтите в Украйна и Близкия изток

Президентът заяви, че мирът е бил най-често използваната дума на срещите в ООН и призова за конкретни решения и дипломация

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 07:14
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П резидентът Илияна Йотова очаква Европейският съюз да играе по-важна роля в търсенето на решения за конфликтите в Украйна и Близкия изток. Тя каза това пред български журналисти в Ню Йорк, където участва в общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Йотова и Пелегрини: Европа отсъства в преговорите за Украйна

Йотова оглавява българската делегация на форума. Общите политически дебати започнаха на 22 септември и продължават до 28 септември.

  • „Европа беше спомената много малко“

„Това, което забелязах и което ме тревожи, е, че Европа беше спомената много малко в днешните речи в ООН“, отбеляза държавният глава.

По думите ѝ Европа, и най-вече Европейският съюз, „някак си остава на заден план“.

„Очаквам много европейски лидери да говорят утре (днес българско време - бел. авт.) по тази тема, защото не може да има мирно решение на конфликтите в Украйна и Близкия изток без амбициозни, категорични и експертни предложения от страна на Европейския съюз“, подчерта Йотова.

Президентът заяви, че във вечерното си изказване пред Общото събрание на ООН ще говори и за войната в Украйна.

„Това е конфликт в сърцето на Европа. Ние не може да стоим настрана и да казваме, че конфликтът се решава между Русия, Украйна и Съединените щати“, посочи тя.

  • Фокус върху Газа и хуманитарната криза

Йотова изрази надежда да има възможност да разговаря в Ню Йорк с председателя на Съвета за мир Николай Младенов, за да научи последните новини за следващите стъпки по отношение на ивицата Газа.

„В своето изказване от трибуната на ООН утре аз ще говоря за хуманитарния аспект на тази криза. Ще говоря за това, че българин загина там на хуманитарна мисия“, каза президентът, визирайки капитан Марин Маринов.

  • „Мир“ е най-чуваната дума

Илияна Йотова каза, че най-използваната дума, която е чула по време на срещите си в ООН, е „мир“.

„Не война, не конфликти, не кризи, а думата „мир“ от всички лидери на срещите, които имах досега“, отбеляза тя.

По думите на държавния глава генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е поставил „изключително точна диагноза на света, в който живеем“.

Йотова посочи, че през миналата година по света е имало 60 въоръжени конфликта - най-много след Втората световна война.

„Оттук нататък, освен констатациите, диалога и дискусиите, обаче е време за конкретни решения“, подчерта тя.

Президентът се обяви за дипломация и съвместно търсене на решения на масата за преговори. В същото време тя отчете рекордния брой конфликти по света след Втората световна война и увеличаването на въоръжаването на държавите.

ООН е създадена след края на Втората световна война с цел да допринесе за предотвратяването на нови конфликти.

След извънредната промяна на маршрута: Йотова кацна в Ню Йорк

  • Срещи в Ню Йорк

По-рано Йотова се срещна със словашкия си колега Петер Пелегрини, с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, с председателя на Световния еврейски конгрес Роналд С. Лаудер и с краля на Йордания Абдула Втори.

С Пелегрини тя обсъди Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. Двамата подчертаха необходимостта от запазване на кохезионната политика и Общата селскостопанска политика, които подкрепят по-слабо развитите държави членки.

Президентът участва и в събитие на тема „Защита на правата на децата в контекста на изкуствения интелект (ИИ): Коалицията за правата и защитата на децата в ерата на ИИ като инструмент за практически действия“.

Събитието беше организирано от Франция, Кения, Испания и Австралия.

Йотова разказала на Фолкер Тюрк за случая с Ива Михайлова

Пред българските журналисти в Ню Йорк Йотова каза още, че подробно е разказала пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк за случая с Ива Михайлова в Република Северна Македония.

По думите ѝ тя е получила уверение от Тюрк, че ще вземе отношение по случая.

След брифинга президентът се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. По време на срещата двамата подчертаха необходимостта от преговори за прекратяване на войната в Украйна.

  • Йотова пристигна в Ню Йорк със закъснение

Президентът пристигна в Ню Йорк в понеделник със закъснение, след като самолетът, с който пътуваше, беше отклонен към Бостън заради проблем с въздушния трафик в североизточната част на САЩ. Причината е прекъснат при строителни дейности оптичен кабел в Ню Джърси.

Вечерта Йотова присъства на прием, даден от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

  • Речта на президента

Илияна Йотова ще направи своето изказване по време на общите политически дебати днес около 21:00 ч. българско време. Сред очакваните акценти са войната в Украйна и хуманитарният аспект на кризата в Газа.

По-късно тази вечер в Генералното консулство на Република България в Ню Йорк ще се проведе и среща на президента с българската общност в града.

Редактор: Василена Василева
Източник: Специален пратеник на БТА Николай Станоев    
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