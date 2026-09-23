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Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия

Целта на документа е да сложи край на продължилото месеци напрежение около самоуправляващата се датска територия

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 08:02
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САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност, целящо да сложи край на продължилото месеци напрежение около самоуправляващата се датска територия, след многократните заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрола над нея.

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Ето някои от основните елементи на споразумението, което допълва американско-датския договор от 1951 г. за отбраната на Гренландия, според текста, публикуван от датското правителство.

  • Какви са военните аспекти на споразумението?

Споразумението позволява на САЩ да създадат две нови военни бази  - едната в Нарсарсуак в южната част на Гренландия, а другата в Местервиг на източното крайбрежие. САЩ ще могат също да разширят военно-въздушната си база „Питуфик“, която в момента е единствената действаща американска база на острова.

Американски летателни апарати и плавателни съдове получават права за прелитане, кацане и подводно придвижване на територията на цяла Гренландия, включително в териториалните ѝ води.

Споразумението не определя броя на американските военнослужещи, нито конкретни срокове за реализирането на договореностите.

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност

  • Как договорът се съвместява с НАТО?

Споразумението изразява подкрепа за по-силно присъствие на НАТО в Арктика, а Дания се ангажира допълнително да засили собствените си мерки за сигурност в региона.

Ако Гренландия някога стане независима, Дания и Гренландия трябва да гарантират, че новата държава ще остане в НАТО, като при необходимост кандидатства за членство.

Държави, които не са членове на НАТО, нямат право да поддържат постоянно военно присъствие в Гренландия.

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  • Какви права има Гренландия?

Споразумението заявява, че зачита правото на Гренландия на самоопределение.

Съгласно договора САЩ трябва да действат по начин, който зачита гренландското общество и начина на живот на населението на Гренландия.

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  • Какви са икономическите аспекти на договора?

Споразумението не засяга американските интереси или инвестиции в минния сектор и сектора на природните ресурси на Гренландия.

Договорът забранява на инвеститори от държави извън НАТО, партньорите на НАТО или Европейския съюз да получават контрол или значително влияние върху чувствителни сектори в Гренландия.

Гренландия ще проверява инвестициите, за да гарантира спазването на тези правила.

  • Какво следва?

Парламентите на Гренландия и Дания трябва да одобрят споразумението, преди то да влезе в сила.

Договорът няма срок на действие и може да бъде променян само по взаимно съгласие.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Габриела Големанска    
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