Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Макар заболяването обикновено да се свързва с напреднала възраст, случаите на ранно начало на Алцхаймер (преди 65-годишна възраст) представляват до 10% от всички диагнози

5 януари 2026, 16:29
Гренландия реагира остро на заплахата на Тръмп

Швейцария замрази активите на Николас Мадуро

Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

Джо Байдън ще получава рекордна пенсия от $417 000 годишно

"Лудо надбягване за ресурсите на Венецуела": Атаката на Тръмп може да промени света

Н евролози в клиника за паметта в Китай диагностицират 19-годишен младеж с това, което според тях е болест на Алцхаймер – което го прави най-младият човек в света с подобна диагноза, съобщава Sciencealert.

(Във видеото: Алцхаймер – най-честата причина за деменция: Рискови фактори, превенция и нови диагностични методи)

Първите симптоми се появяват около 17-годишна възраст, когато младежът започва да забелязва влошаване на паметта, което с времето се задълбочава.

Образните изследвания на мозъка показват свиване на хипокампуса – област, отговорна за паметта, а анализът на гръбначномозъчната течност разкрива биомаркери, характерни за болестта на Алцхаймер – най-честата форма на деменция.

Макар заболяването обикновено да се свързва с напреднала възраст, случаите на ранно начало на Алцхаймер (преди 65-годишна възраст) представляват до 10% от всички диагнози.

Днес болестта на Алцхаймер е изключително разпространена сред възрастните хора, но е сравнително рядка при младите. Почти всички пациенти с Алцхаймер под 30 години развиват заболяването вследствие на патологични генетични мутации, което се класифицира като фамилна форма на болестта.

Колкото по-млад е пациентът при поставяне на диагнозата, толкова по-вероятно е тя да се дължи на наследствена генетична мутация.

Въпреки това изследователи от Пекинския столичен медицински университет не откриват нито една от познатите мутации, свързвани с ранна загуба на паметта, нито други подозрителни гени, след цялостен геномен анализ.

„Това е най-младият случай, описан досега, който отговаря на диагностичните критерии за вероятна болест на Алцхаймер без наличието на известни генетични мутации“, пише неврологът Джианпин Дзя и неговият екип.

Преди този случай най-младият диагностициран пациент с Алцхаймер е бил на 21 години и е носел мутация на гена PSEN1, която води до натрупване на анормални протеини в мозъка и образуване на токсични плаки – типичен белег на заболяването.

Подобни случаи представляват сериозна научна загадка.

Никой от членовете на семейството на 19-годишния младеж няма история на Алцхаймер или деменция, което затруднява класифицирането на заболяването като фамилно. Същевременно пациентът няма други заболявания, инфекции или черепно-мозъчни травми, които биха могли да обяснят внезапния когнитивен спад.

Две години преди да бъде насочен към клиниката за паметта, тийнейджърът започва да изпитва трудности с концентрацията в училище. Четенето също става проблем, а краткосрочната му памет се влошава значително.

Често не е можел да си спомни събития от предишния ден и постоянно е губел лични вещи.

В крайна сметка когнитивният спад става толкова тежък, че младежът не успява да завърши гимназия, въпреки че все още е способен да живее самостоятелно.

Година след първоначалния преглед в клиниката са установени сериозни нарушения в незабавното възпроизвеждане на информация, както и в краткосрочната и дългосрочната памет – съответно след 3 и 30 минути.

Общият му показател за памет е с 82% по-нисък в сравнение с връстниците му, а резултатът за незабавна памет е с 87% по-нисък.

Макар че е необходимо дългосрочно проследяване, за да се потвърди окончателно диагнозата, медицинският екип заявява, че този пациент „променя разбирането ни за типичната възраст на поява на болестта на Алцхаймер“.

„Пациентът има изключително ранна форма на Алцхаймер без ясни патогенни мутации, което показва, че механизмите на заболяването тепърва трябва да бъдат изяснени“, пишат изследователите.

Клиничният случай, публикуван през февруари 2023 г., показва, че болестта на Алцхаймер не следва един-единствен път на развитие и е много по-сложна, отколкото се смяташе досега, като може да възникне по различни механизми с различни последствия.

В изявление до South China Morning Post невролозите подчертават, че бъдещите изследвания трябва да се съсредоточат върху случаите с ранно начало, за да се задълбочи разбирането ни за загубата на памет.

„Изследването на загадките около младите хора с болестта на Алцхаймер може да се превърне в един от най-големите научни предизвикателства на бъдещето“, заявяват те.

Проучването е публикувано в списанието Journal of Alzheimer’s Disease.

„Български пощи“ сменят левовете в евро

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Мистериозното

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник
Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 10 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 10 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 8 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 8 часа

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Свят Преди 23 минути

В момента делото е на етап обжалване и няма окончателно решение

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Любопитно Преди 1 час

Джесика и Джъстин се ожениха през 2012 г. и имат двама сина

Две жертви и ранени в тежки катастрофи във Варненско

България Преди 2 часа

Мистериозна розова слуз на плаж в Тасмания поражда опасения

Мистериозна розова слуз на усамотен плаж в Тасмания поражда опасения

Любопитно Преди 2 часа

Агенцията за опазване на околната среда заявява, че подобни явления са "естествен процес", но морски учен предупреждава, че разрастването е "значително" през последните часове

НСО с мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София

България Преди 2 часа

Събитието започва в 11.00 часа пред Паметника на Незнайния воин

Зеленски назначи бивш канадски заместник-премиер за икономически съветник

Зеленски назначи бившия канадски заместник-премиер Кристиа Фрийланд за икономически съветник

Свят Преди 2 часа

Тя е определяна като експерт в "привличането на инвестиции и осъществяването на икономически трансформации"

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Любопитно Преди 3 часа

Телевизионната аудитория в активна възраст изпрати старата година и посрещна новата 2026-а с програмата на медията

16-годишен катастрофира край Мадан

България Преди 3 часа

Той се е ударил в паркиран край пътя друг автомобил

Жена в болница три пъти за година заради любимия чай

Свят Преди 3 часа

Любимият билков чай предизвика сериозни здравословни проблеми – симптомите изчезнаха след отказ от женско биле

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламна във въздуха

Свят Преди 3 часа

Самолетът се приземил благополучно, а всички пътници и екипаж са излезли без наранявания

Тайланд и Камбоджа изпълняват постепенно споразумението за прекратяване на огъня

Китай: Споразумението за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа се прилага постепенно

Свят Преди 3 часа

Тайланд е върнал 18 войници на Камбоджа

Маймуна потроши магазин за китари

Свят Преди 3 часа

Капуцин канел е бил заловен в неделя, 4 януари, след като е бил забелязан да буйства в музикалния магазин в Тенеси

Осъдиха 10 души за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Свят Преди 3 часа

Осем мъже и две жени на възраст от 41 до 65 години бяха обвинени в публикуване на „многобройни“ неверни твърдения за съпругата на Еманюел Макрон

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Свят Преди 4 часа

Победител в наддаването стана компанията Kiyomura Corp, оператор на популярната верига суши ресторанти Sushi Zanmai, с обекти в Япония и чужбина

Почина композиторът Янко Миладинов

България Преди 4 часа

Той е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети

Смъртоносна "супербактерия" се разпространи в 60 държави

Свят Преди 4 часа

Приблизително 7000 случая са идентифицирани в десетки щати на САЩ през 2025 г.

