„Знаем, че фактори от околната среда като замърсяването на въздуха и шума могат да доведат до сърдечни заболявания"

18 ноември 2025, 15:46
Този често срещан навик води до Алцхаймер и сърдечносъдови заболявания
Н ово изследване на Харвардския университет откри връзка между често срещан навин и повишения риск от сърдечносъдови заболявания. Много от нас заспиват с телефони в ръка, на включена нощна лампа или с отворени пердета. Но авторите твърдят, че тези лоши навици  през тъмните часове могат да имат сериозни и дълготрайни последици за здравето, предаде The New York Post

В проучването са използвани мозъчни сканирания и сателитни измервания, за да се установи връзката между нощната светлина и сърдечносъдовия риск.

Екипът откри, че по-голямото излагане на изкуствена светлина през нощта е свързано с повишена стресова активност в мозъка, възпаление на артериите и по-висок риск от сърдечни заболявания.

„Знаем, че фактори от околната среда като замърсяването на въздуха и шума могат да доведат до сърдечни заболявания, като влияят върху нервите и кръвоносните съдове чрез стрес“, обяснява старшият автор на изследването д-р Шейди Абухашем, ръководител на клиничните изпитвания с кардиологичен PET/CT в Масачузетската обща болница и преподавател в Харвардското медицинско училище. „Замърсяването със светлина е много разпространено, но досега знаехме твърде малко как точно влияе на сърцето.“

Абухашем и екипът му анализираха данни от 466 здрави възрастни на средна възраст 55 години. Всички участници преминаха през PET/CT сканиране и количеството нощна светлина в домовете им беше измерено.

Участниците бяха сканирани в периода 2005–2008 г. По време на 10-годишното проследяване 17% от тях развиха сериозни сърдечни проблеми.

Хората, изложени на по-голямо количество изкуствена светлина през нощта, показаха по-висока стресова активност в мозъка, възпаление на кръвоносните съдове и по-висок риск от тежки сърдечни инциденти.

Колкото по-голямо беше излагането на светлина през нощта, толкова по-висок беше рискът – всяко стандартно отклонение нагоре в нивото на светлина се свързваше с 35% и 22% увеличение на риска от сърдечно заболяване съответно за 5- и 10-годишни периоди.

„Открихме почти линейна зависимост между нощната светлина и сърдечните заболявания: колкото повече светлина през нощта – толкова по-висок риск. Дори умереното увеличение на нощната светлина беше свързано с по-висок стрес в мозъка и артериите“, обяснява Абухашем.

Той добавя, че когато мозъкът регистрира стрес, може да задейства имунен отговор, който води до възпаление на кръвоносните съдове. „С течение на времето този процес може да допринесе за втвърдяване на артериите и да увеличи риска от инфаркт и инсулт.“

Повишеният риск оставаше значим дори след отчитане на традиционните рискови фактори като шумовото замърсяване и социално-икономическия статус. Най-висок беше рискът сред участниците, живеещи в квартали с ниски доходи и интензивен трафик.

Изследователите се надяват резултатите да убедят местните власти, че намаляването на прекомерната изкуствена светлина през нощта е въпрос на обществено здраве.

Чрез идентифициране на риска могат да бъдат въведени мерки като ограничаване на ненужното улично осветление, екраниране на лампите и използване на светлини с датчици за движение.

„Това изследване показва, че светлинното замърсяване е не просто дразнител – то може да увеличи риска от сърдечни заболявания“, казва Абухашем. „Надяваме се лекарите и политиците да вземат предвид нощното излагане на светлина, когато разработват стратегии за превенция.“

Авторите препоръчват на хората да държат спалнята си напълно тъмна и да избягват екраните преди лягане. Експертите съветват също да се използват плътни завеси или маски за сън, които блокират вредната светлина.

Сърцето не е единственото, което страда от вредната светлина. Предишни проучвания установиха, че излагането на ярка външна светлина през нощта може да увеличи риска от болестта на Алцхаймер повече от други рискови фактори.

Изкуствената светлина през нощта нарушава 24-часовия биологичен часовник на тялото и разваля съня. Липсата на сън и безсънието са свързани с когнитивен упадък. При възрастните хора разпространението на Алцхаймер показва по-силна връзка със светлинното замърсяване, отколкото с фактори като злоупотреба с алкохол, хронично бъбречно заболяване, депресия и затлъстяване.

