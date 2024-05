Тези плодове помагат на мозъка да се предпази от Алцхаймер

В ещество, съдържащо се в храни като нар, ягоди и орехи, възстановява способността за откриване и отстраняване на увредени клетки при мишки, моделиращи болестта на Алцхаймер, съобщават учени в нова статия.

Преди това същият изследователски екип е установил, че форма на витамин В3, наречена никотинамид рибозид (NR), помага за отстраняване на увредените митохондрии от мозъка.

Когато тези неврологични системи за "почистване" са прекъснати, боклукът започва да се натрупва и създава предпоставки за невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон.

