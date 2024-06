Експерт разкри защо някои мозъци с признаци на Алцхаймер нямат симптоми

Н якои хора изглежда са по-устойчиви на развитието на болестта на Алцхаймер, въпреки че имат биологичните белези на това опустошително заболяване.

По очевидни причини учените се интересуват много от изучаването на тази специална група хора.

Смята се, че болестта на Алцхаймер, най-разпространената форма на деменция, започва поради натрупването на два протеина в мозъка: амилоид и тау.

След като тези протеини се натрупат по все още неизяснени причини, те стават токсични за мозъчните клетки (неврони) и те започват да умират.

Dementia Expert Reveals Why Some Brains With Alzheimer's Signs Have No Symptoms https://t.co/trk1C7lTEV