Крис Хемсуърт разкрива как се справя със страха от Алцхаймер и търси смисъла на живота

К рис Хемсуърт е най-известен като въоръжения с чук норвежки бог Тор в кинематографичната вселена на Marvel, съобщава BBC.

Но сега австралийският актьор разменя суперсили за наука, самоанализ и нов набор от лични предизвикателства, много от които са далеч по-страшни от битките с измислени злодеи.

41-годишният актьор се завръща за втори сезон на „Без граници“, в който се изправя срещу някои от най-дълбоките си страхове, докато изследва как да живее по-дълго, по-здравословно и по-добре.

„Първият сезон едва не ме уби. И си помислих: „Никога повече“, казва Хемсуърт.

В първия сезон Хемсуърт се справя с физически и психически предизвикателства, предназначени да забавят стареенето, включително свободно гмуркане, гладуване, тренировки за справяне със стреса и ходене по кран.

Актьорът казва, че е решил да се „измъчва“ отново, тъй като е изпитвал пламенно любопитство да „задава по-големи и по-дълбоки въпроси“ за стареенето и смисъла на живота.

„Беше изтощително, но и изключително възнаграждаващо. Но сега наистина имам повече въпроси, отколкото отговори!“, казва той.

Kevin Feige believes Chris Hemsworth is still in his prime to continue playing Thor in the future of the #MCU.



(Via: https://t.co/0HSFK2hEWn) pic.twitter.com/xCaozSwmS6 — Marvel Updates (@marvel_updat3s) July 20, 2025

Вторият сезон поема по различен път, тъй като Хемсуърт продължава да се изпитва, но не само физически. С помощта на Ед Шийрън, той се научава да свири на музикален инструмент за първи път и вдъхновен от безгрижното поемане на рискове от страна на децата си, той изкачва 600-футов алпийски язовир.

„Да бъдеш тласкан в непозната среда, където си изправен пред несгоди или риск, ти помага да разбереш колко крехък е животът и колко бързо може да се промени“, казва той.

Хемсуърт, чиито братя, Лиъм и Люк, също са известни актьори, казва, че сега не приема нищо за даденост и се е научил да не „се задоволява с лесния път, тъй като най-големите уроци идват от по-трудните времена“.

Едно от най-големите предизвикателства за актьора беше в първия сезон на сериала на National Geographic, когато генетичен тест разкри, че той носи две копия на гена ApoE4, едно от майка си и едно от баща си, което го прави между осем и десет пъти по-склонен да развие Алцхаймер, отколкото тези без двете копия на гена.

„Този предупредителен знак беше допълнителна мотивация да се грижа за себе си. Също така се чувствах като чудесна възможност да предложа образование и по-добро разбиране за хората, които се справят с болестта на Алцхаймер, тъй като много хора се сблъскват с нея“, обяснява Хемсуърт.

Въпреки че Хемсуърт все повече се интересува от това как да живее по-добре, той казва, че има тънка граница между здравословното остаряване и екстремния биохакинг.

Биохакерите искат да накарат телата и мозъците си да функционират по-добре, като „хакнат“ тяхната биология.

„Искате да живеете по-дълъг и по-добър живот, но на каква цена? Може да имате точно определена рутина, но няма смисъл да правите всичко това, ако сте изолирани и самотни у дома“, казва Хемсуърт.

„Ще вложа енергия в здраве и благополучие, но също така искам да се наслаждавам на живота.“

Този начин на мислене го поставя в противоречие с по-крайните елементи на движението за биохакинг, което привлече вниманието чрез фигури като технологичния предприемач Брайън Джонсън.

Kevin Feige believes Chris Hemsworth is still in his prime to continue playing Thor in the future of the MCU



(via @Variety) pic.twitter.com/7fCaaYWlKc — Avengers Updates (@AvengersUpdated) July 20, 2025

47-годишният Джонсън е похарчил милиони долари в опит да забави стареенето. Неговият режим, Project Blueprint, го е накарал да приема множество добавки дневно, да спазва строга диета и режим на сън, както и да се подложи на плазмафереза.

Това е подход, който Хемсуърт намира за интригуващ, но признава, че „няма интерес да го изследва“.

„Обичам да танцувам в тези пространства и извън тях. Понякога опитвам едно нещо, после друго и различни научни открития резонират в различни моменти от живота ми. Ако си твърде ограничен в един начин на мислене, затваряш вратите за други възможности“, обяснява Хемсуърт.

Освен че обръща биологичната си възраст, Джонсън иска да разгадае и кода за това как да живее вечно.

Но звездата на Marvel казва, че никой все още не е открил как да измами смъртта и не мисли, че някой ще го направи, така че „трябва да прегърнем смъртта“.

„Страданието идва от отричането на неизбежността на смъртта – всички ние имаме смърт, която ни изтича.“

Той добавя: „Ако ви кажат, че имате гарантирани 200 години, щяхте да станете по-самодоволни и безразсъдни. Идеята, че животът може да бъде отнет във всеки един момент, е прекрасно напомняне да цените всеки момент.“

Той също така обяснява, че ако хората можеха да живеят вечно, тогава взаимоотношенията с други хора нямаше да са толкова важни, а за Хемсуърт семейството изглежда наистина има значение.

Актьорът от „Тор“ живее в Байрън Бей със съпругата си, актрисата Елза Патаки, и трите им деца. Безкрайно много се докосва до това как изборите му влияят не само на собствения му живот, но и на тези около него.

Част от това, което го подтикна да заснеме втори сезон, беше „страхотната обратна връзка от малки деца, родители и баби и дядовци“ и осъзнаването, че е способен да вдъхнови другите да се предизвикат.

Въпреки статута си на световна екшън звезда, Хемсуърт е много интроспективен и изглежда дълбоко движен от търсенето на постоянен смисъл и цел в живота си.

„Това преживяване ми напомня какво предлагам и получавам“, казва той, добавяйки, че е важно винаги да помни, че „не оцеляваме и не процъфтяваме сами“.

Наред с стремежа си през целия си живот да живее по-добре, Хемсуърт мисли и за това какво следва в актьорската му кариера.

Тор ще се завърне в „Отмъстителите: Страшният съд“, чиято премиера е насрочена за зимата на 2026 г.

Относно това дали ще има друг самостоятелен филм, актьорите казват: „Не знам, ще трябва да видим накъде ще се развие този, тъй като сега разопаковам всичко това. Това е нещо, което определено обичам и ще видим какво ще се случи.“