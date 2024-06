Звездата от „Тетрадката“ Джина Роуландс има Алцхаймер

Д жина Роуландс има Алцхаймер, разкри нейният син, режисьорът Ник Касаветис.

Касаветис сподели новината в разговор с Entertainment Weekly за 20-ата годишнина на техния филм „Тетрадката“.

Двукратно номинираната за "Оскар" актриса с повече от 100 филмови и телевизионни роли, беше режисирана от сина си в „Тетрадката“, в който тя играеше по-възрастната версия на главната героиня, Али, която живееше с Алцхаймер в историята.

