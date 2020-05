Турция и Русия в сблъсък в Либия, ЕС очаква бежански натиск

С лед месеци на военен блокаж в Либия, подкрепените от Турция сили на международно признатото правителство в Триполи, започнаха контраофанзива срещу частите на генерал Халифа Хафтар, които атакуват столицата от близо година. Събитията в Либия от последните седмици, привличат вниманието на международните наблюдатели. Използването на високи технологии като дроновете, показват как биха се водили битките в близкото бъдеще не само в Близкия изток, а и по света. Новият етап от войната в Либия извади на преден план турската кампания за местно производство на дронове, като Анкара е вече в топ три на страните, които произвеждат и използван дронове при военни операции. За Русия, последната седмица беше трудна и показа несъвършенства във военната й индустрия: само за няколко дни турски дронове унищожиха произведени в Русия ПВО системи, дадени на Хафтар.

Силите на правителството в Триполи не са имали скоро по-добър период от сегашния. След като през април 2019 подкрепеният от Франция, Русия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) генерал Халифа Хафтар стартира военната си кампания за превземането на либийската столица, Триполи беше подложен на редица бомбардировки, а правителствените сили едвам удържаха фронтовите линии.

Сега, обаче, събитията показват обръщане на серията от успехи. Използвайки турски дронове, предоставени от Анкара вследствие на постигнатите миналата есен споразумения, правителствените сили атакуваха редица постове на Хафтар. По този начин, силите на Хафтар загубиха много военна техника – особено тежки са пораженията по руските системи „Панцир“ С-1. Тези ПВО системи бяха рекламирани от Москва като високотехнологичен отговор срещу натовски самолети и дронове. Това не се случи – само за два дни бяха унищожени седем подобни системи, като някои от тях бяха дори с включен радар. Унищожени бяха и заглушителни системи като „Красуха“.

Постепенно, либийските правителствени сили започнаха да връщат под свой контрол важните крайбрежни градове около границата с Тунис. Успешни офанзиви бяха извършени и навътре в посока източна и южна Либия. Крепостите на Хафтар - градовете Тархуна и Бани Уалид, където има разположени и руски наемници от „Вагнер“ – са обсадени и има данни за изтегляне на руски сили от района. Най-тежкото поражение за силите на генерал Хафтар беше падането на най-важната либийска военновъздушна база, „Ал Уатия“. Тя е разположена южно от Триполи, а завземането й разтревожи страните, подкрепящи Халифа Хафтар.

Имайки предвид залога, ОАЕ и Русия, които в момента са най-важните поддръжници на генерала, вероятно ще отвърнат на ударите и ще ескалират конфликта с разполагането на военна техника. Пристигането на руски военни самолети в Бенгази, дислоцирани от руската база в Латакия, Сирия, е ясен сигнал за това, а Москва и Анкара рискуват да попаднат в капана на ескалация. Анализаторите често обвързват събитията в Сирия и Либия. Русия и Турция имат редица договорки в Сирия, където действат заедно за поддържане на споразумението за спиране на огъня в северозападната част на страната, постигнато през март тази година. В Либия, обаче, те имат различни политики. Руския щаб видя използването на подобрените турски дронове първо в Сирия, след като в началото на годината при руски удар бяха убити турски войници. В отговор, Анкара извърши редица атаки по силите на Асад, а двете страни избегнаха директна конфронтация след редица отстъпки и компромиси. Либия обаче представлява ново предизвикателство за отношенията между руснаците и турците.

Хафтар основно е поддържан от Русия, ОАЕ, Гърция, Франция и Саудитска Арабия. Отколешният съюзник Египет напоследък стои встрани заради пораженията и се носят слухове, че Кайро смята да подкрепи нов играч в Либия. Въпреки подкрепата, включително на руски, сирийски и судански наемници, Хафтар не успя да превземе Триполи. Турция също изпрати сирийски наемници на страната на правителствените сили, а Средиземно море стана арена на икономически сблъсъци с Гърция, която смята, че споразуменията между Либия и Турция засягат интересите й. Италия, която също подкрепя правителството в Триполи, е все по-активна на терен, защитавайки достъпа на държавната си енергийна компания ENI до огромните ресурси на Либия.

Последните събития показват как се променя войната като цяло. Турция и Русия използват добре пресметнати ходове, с разполагането на високотехнологично оборудване и наемнически групи, за да избегнат не само директната конфронтация, но и загуби сред своите военни сили. Междувременно, САЩ, които под управлението на Тръмп само наблюдават конфликта в Либия, изразиха опасения от засилването на участие на външни сили във войната. Тези притеснения през миналата седмицата изрази и френският президент Еманюел Макрон. Страната му има директни интереси в Либия, подкрепя Хафтар и контролира европейската мисия за спиране на влизането на оръжия в размирната държава – до този момент неуспешна мисия.

Имайки предвид огромните залежи в Либия и сегашната надпревара за достъп до петрола и газта в източното Средиземноморие, силно вероятно е външните играчи да продължат ескалацията. Засега Анкара има най-силно предимство, подписвайки договори в края на 2019 с правителството в Триполи, което обеща право на експлоатация на резервите в Средиземно море.

Конфликтът в Либия има и още един залог. Още от 2011, Либия е основна отправна точка за африкански бежанци в опита им да достигнат до сигурните европейски брегове. Криминални групи, някои от които ООН свързва с Халифа Хафтар, разширяват мрежите си заради хаоса и трафикът на хора е в разцвет, докато е все по-трудно за хуманитарните организации да оперират на терен.

