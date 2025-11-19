Започна срещата на Ердоган и Зеленски в Анкара

С рещата на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара започна.

Основната тема на разговорите в турската столица е ходът на войната между Русия и Украйна. Големият въпрос е дали тази среща, която е третата подред между двамата лидери за тази година, ще даде нов тласък на мирните преговори между Русия и Украйна. Ердоган и Зеленски ще обсъдят също така двустранни въпроси.

Зеленски пристигна в Анкара по обяд. Най-напред украинският президент поднесе венец в мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк. По-късно беше посрещнат с държавни почести в Президентския дворец.

В срещата между държавните глави на Турция и Украйна участват също така министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън и съветникът на Ердоган по външна политика и сигурност Акиф Чагатай. На официалните снимки от началото на срещата обаче липсва специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Стийв Уиткоф, за когото също се твърдеше, че може да присъства на срещата в Анкара. Лидерите ще проведат работен обяд, след който се очаква да дадат съвместно изявление.