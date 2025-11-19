Свят

Започна срещата на Ердоган и Зеленски в Анкара

Основната тема на разговорите в турската столица е ходът на войната между Русия и Украйна

19 ноември 2025, 18:22
Започна срещата на Ердоган и Зеленски в Анкара
Източник: AP/БТА

С рещата на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара започна. 

Основната тема на разговорите в турската столица е ходът на войната между Русия и Украйна. Големият въпрос е дали тази среща, която е третата подред между двамата лидери за тази година, ще даде нов тласък на мирните преговори между Русия и Украйна. Ердоган и Зеленски ще обсъдят също така двустранни въпроси. 

Зеленски и Ердоган говориха по телефона, какво си казаха

Зеленски пристигна в Анкара по обяд. Най-напред украинският президент поднесе венец в мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк. По-късно беше посрещнат с държавни почести в Президентския дворец. 

Зеленски разговаря с Ердоган преди преговорите с Русия – ще обърка ли Путин сметките?

В срещата между държавните глави на Турция и Украйна участват също така министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън и съветникът на Ердоган по външна политика и сигурност Акиф Чагатай. На официалните снимки от началото на срещата обаче липсва специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Стийв Уиткоф, за когото също се твърдеше, че може да присъства на срещата в Анкара. Лидерите ще проведат работен обяд, след който се очаква да дадат съвместно изявление. 

Източник: БТА, Айше Сали    
Среща Ердоган-Зеленски Война Русия-Украйна Мирни преговори
Автомобил буквално се размаза насред София

Автомобил буквално се размаза насред София

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

Започна срещата на Ердоган и Зеленски в Анкара

Започна срещата на Ердоган и Зеленски в Анкара

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

Cayenne Electric: най-мощното серийно Porsche до момента

Cayenne Electric: най-мощното серийно Porsche до момента

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 12 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 12 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 13 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 10 часа

