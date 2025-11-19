„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

С прингфийлд загуби един от своите.

В епизода на „Семейство Симпсън“ от 16 ноември първата църковна органистка на измисления град – Алис Глик – внезапно почина по време на проповед. Героинята, първоначално озвучена от покойната Клорис Лийчман, а по-късно поета от Трес Макнийл, се появява редовно в сериала в продължение на 34 години и общо 35 сезона.

‘The Simpsons’ permanently kills off longtime character after 35 seasons — and fans aren’t happy https://t.co/2Z2v2eTsYJ pic.twitter.com/OvRAnC56rT — New York Post (@nypost) November 18, 2025

В епизода от 37-мия сезон, озаглавен „От пояси до пояси“, Алис беше почетена на възпоменателна служба в началното училище „Спрингфийлд“, където беше разкрито, че е завещала цялото си имущество за финансиране на новата училищна музикална програма.

Това не е първият път, когато Алис сякаш умира — в сезон 22 тя беше нападната от нелоялен Робопет, оставяйки феновете да се чудят дали е била убита. Въпреки това през следващите години тя се появяваше в няколко епизода — понякога жива, понякога като призрак.

Този път изпълнителният продуцент Тим Лонг заяви пред PEOPLE, че Алис е отишла завинаги.

„В известен смисъл, органистката Алис ще живее вечно, чрез красивата музика, която е създавала“, каза той. „Но в друг, по-важен смисъл, да, тя е мъртва като пирон на врата.“

Героинята дебютира в епизода „Трима мъже и един комикс“ от втория сезон през 1991 г., където Барт Симпсън върши задачи за Алис, опитвайки се да спести пари за колекционерски комикс. Феновете реагираха на новината в X, като някои написаха: „Алис Глик е мъртва… отново“ и „Почивай в мир, Алис Глик“.

Springfield just said goodbye to a long-running background icon — church organist Alice Glick dies in Season 37, with her estate funding a new school music program. A rare permanent loss for The Simpsons, even though she’s “died” before. 🎹💛 pic.twitter.com/dJZfEfTbb4 — Your Countdown To (@YourCountdownTo) November 18, 2025

„Неее. 😔“ добави друг. Някои напомниха, че все още преживяват последната трайна смърт в сериала — тази на Лари „Барфлай“ Далримпъл: „Първо Лари, сега Алис Глик. Симпсън избиват всички…“

Лари, който беше част от сериала още от пилотния епизод през 1989 г., беше убит в епизод от април 2024 г., озаглавен „Cremains of the Day“ — момент, който шокира зрителите в цялата страна.

Главната героиня и матриарх на семейство Симпсън — Мардж Симпсън — също беше загатната за смъртта си в ретроспекция по време на финала на 36-тия сезон, излъчен през май. В същия епизод бъдещи ученици споменаха, че са поели ръководството на модния клуб, след като учителят Дюи Ларго (Хари Шиърър) починал — но по-късно беше разкрито, че всъщност е жив.

Джесика Конрад, сценарист на премиерния епизод от 37-мия сезон, обясни пред TV Line, че не се притеснява от реакцията на феновете относно тази еднократна реплика, добавяйки: „За нещо подобно бих приветствала раздразнението, ако наистина вярвате, че ние бихме го убили извън камерата.“