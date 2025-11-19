Любопитно

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Алекс и Калин правят нов опит за преврат при Безименните

19 ноември 2025, 15:34
В ълнуващите сблъсъци в “Игри на волята” продължават с нова битка между Безименните и Феномените тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Племената ще премерят сили в съревнование за сила и стратегия, а загубилите ще се отправят към огъня за среща с водещата Ралица Паскалева. Вчерашната победа в капитанския дуел на лидера на Сините Траян осигури на отбора ценно предимство, но какво ще бъде то?

Източник: NOVA

В Изолатора опитите за преврат от страна на новодошлия Алекс и неговия верен приятел Калин ще продължат. Двамата воини ще направят нов опит да убедят стюардесата Николета да се присъедини към тях и да се обърне срещу досегашните си коалиционни партньорки Радостина и д-р Пекин.

Източник: NOVA

Кой ще запише поредна точка в борбата за надмощие в Дивия север? И ще предаде ли Николета своята коалиция?

Ще разберете в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Игри на волята риалити шоу Безименните Феномените стратегия
