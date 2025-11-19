Любопитно

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

На 18 ноември 43-годишната принцеса на Уелс присъства на Срещата на върха за бъдещата работна сила, организирана от Кралската фондация „Работна група за ранно детство“

19 ноември 2025, 16:17
Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак
Източник: Getty Images

К ейт Мидълтън носи най-значимите пръстени от колекцията си по време на важна поява, част от инициативата ѝ за ранното детство, включително за първата си реч, откакто обяви диагнозата си за рак през 2024 г, пише PEOPLE.

На 18 ноември 43-годишната принцеса на Уелс присъства на Срещата на върха за бъдещата работна сила, организирана от Кралската фондация „Работна група за ранно детство“. Тази група е подразделение на основаната от нея през 2021 г. Център за ранно детство към Кралската фондация, чиято мисия е да повишава осведомеността за ключовата роля на ранните години върху развитието на детето през целия му живот.

Принцеса Кейт се появи в изцяло делови стил – сив панталон в гълъбов оттенък и бяла блуза с волани, допълвайки визията с четири символични пръстена.

За срещата на върха в Лондон тя комбинира уелската си златна венчална халка, пръстен със скъпоценен камък „everty“, емблематичния си годежен пръстен със сапфир и диамант – принадлежал първоначално на принцеса Даяна – както и диамантена халка „everty“. Кейт представи тази комбинация от четири пръстена за първи път през лятото по време на турнира Уимбълдън, подреждайки ги един върху друг в модерен стил.

Пръстенът с вечния скъпоценен камък привлече сериозно внимание, когато принцесата беше забелязана с него за първи път през август 2024 г. във видеоклип, в който тя и принц Уилям поздравиха отбора на Великобритания за успеха им на Олимпийските игри в Париж.

Източник: Getty Images

Тъмните и светли скъпоценни камъни визуално напомняха за годежния ѝ пръстен със сапфир и диаманти – 12-каратов централен сапфир, обграден от 14 диаманти-солитар. Във видеото и при други поводи тя сякаш носеше новия пръстен вместо годежния. Един от запомнящите се примери е появата ѝ през септември 2024 г., когато Кейт носеше пръстена с камъка „everty“ заедно с три други – уелската си златна халка и два диамантени пръстена „everty“ – в клипа, с който обяви, че е завършила химиотерапията.

Въпреки че Кейт носеше своя пръстен „Анушка“ от бяло злато и диаманти – считан за подарък от принц Уилям след раждането на принц Джордж през 2013 г. – при по-внимателно вглеждане се забелязваше и друг тънък пръстен, който проблясваше.

Източник: Getty Images

Принцесата на Уелс бе носила и петте пръстена на погребението на херцогинята на Кент през септември, когато бижутата бяха ясно видими по време на историческото католическо погребение в Уестминстърската катедрала. На срещата на върха „Бъдещата работна сила“ във вторник тя отново избра четири от тези пет пръстена. В началото на речта си Кейт се обърна към директора на Центъра за ранно детство към Кралската фондация – Крисчън Гай.

Кейт Мидълтън се завърна: Кадри от емоционалната ѝ поява в Лондон
9 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

„Бих искала да се възползвам от възможността да благодаря на Крисчън, който ръководеше Центъра и изгради много от взаимоотношенията тук днес. Благодаря ти, Крисчън, че пазиш крепостта, особено през последните няколко години“, каза принцесата на Уелс.

Принцеса Кейт сподели, че през март 2024 г. е преминала през лечение за рак и оттогава значително е ограничила кралските си ангажименти. През септември 2024 г. тя обяви, че е завършила химиотерапията, а през януари тази година с „облекчение“ съобщи, че е в ремисия.

Кейт Мидълтън Принцеса на Уелс Диагноза рак Първа реч Ранно детство Кралски пръстени
Последвайте ни

По темата

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Женските котки също могат да маркират

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 10 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 11 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 11 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 9 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж гледал 200 пепелянки във Велико Търново, разследват го

Мъж гледал 200 пепелянки във Велико Търново, разследват го

България Преди 33 минути

Това е защитен вид, а незаконното му отглеждане е престъпление

Снимката е архивна: Издирването на Янек Миланов

Обявиха за мъртъв безследно изчезналия Янек Миланов от Дупница

България Преди 47 минути

Искането до съда бе на брата на Янек Марио Миланов. Янек за последно е видян на 31 юли 2020 г. от съседи в блока, където живее

Автомобил буквално се размаза насред София

Автомобил буквално се размаза насред София

България Преди 1 час

Водачът е откаран за преглед в лечебно заведение

Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава

Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава

Свят Преди 2 часа

Взривът повреди линията край град Мика, на около 100 км югоизточно от Варшава

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

България Преди 2 часа

Запис от следствен експеримент, проведен дни след убийството на Красимира Куковска от село Бегово, бе възпроизведен днес в съдебната зала

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Свят Преди 2 часа

Ларс Клингбайл каза, че думите на Мерц са предизвикали раздразнение и бразилски медии и политици са изразили недоволството си

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Алекс и Калин правят нов опит за преврат при Безименните

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Свят Преди 2 часа

Ватиканът засега не е коментирал дали папата , който е родом от южната част на Чикаго, планира да опита пенливия подарък

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Фериботът е пътувал от остров Чеджу към пристанище Мокпо

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Любопитно Преди 2 часа

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

Свят Преди 2 часа

Това е вторият път, в който героинята умира, но този път смъртта ѝ е потвърдена като окончателна

Всички ще умрем и това е началото на края

Всички ще умрем и това е началото на края

Свят Преди 2 часа

Стюарт Ръсел: Нямаме абсолютно никаква представа как работи и го пускаме на стотици милиони хора

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

Свят Преди 2 часа

Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“

<p>Украинският парламент отстрани&nbsp;правосъдния министър</p>

Украйна отстрани правосъдния министър Галушченко заради корупция

Свят Преди 3 часа

За неговото уволнение гласуваха 323-ма депутати

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

България Преди 3 часа

Обвиняемите поддържали у потърпевшите заблуждение, че ще им съдействат да си закупят автомобили

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

България Преди 3 часа

36-годишен мъж удари съседа си с длето след спор за електричество; пострадалият е с тежка черепно-мозъчна травма

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Новите правила на флирта: Как AI променя запознанствата и кои са "червените флагове" в чата

Edna.bg

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Edna.bg

Намалиха наказанието на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Везенков попадна в състава на България за предквалификацията с Армения

Gong.bg

Делото срещу Благомир Коцев ще се гледа във Варненския окръжен съд

Nova.bg

19-годишен се вряза с колата си в светофарна уредба в София (СНИМКИ)

Nova.bg