Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

К ейт Мидълтън носи най-значимите пръстени от колекцията си по време на важна поява, част от инициативата ѝ за ранното детство, включително за първата си реч, откакто обяви диагнозата си за рак през 2024 г, пише PEOPLE.

На 18 ноември 43-годишната принцеса на Уелс присъства на Срещата на върха за бъдещата работна сила, организирана от Кралската фондация „Работна група за ранно детство“. Тази група е подразделение на основаната от нея през 2021 г. Център за ранно детство към Кралската фондация, чиято мисия е да повишава осведомеността за ключовата роля на ранните години върху развитието на детето през целия му живот.

Kate Middleton Wears Most Meaningful Rings for Emotional First Speech Since Cancer Diagnosis https://t.co/EmJC64A8Gg — People (@people) November 18, 2025

Принцеса Кейт се появи в изцяло делови стил – сив панталон в гълъбов оттенък и бяла блуза с волани, допълвайки визията с четири символични пръстена.

За срещата на върха в Лондон тя комбинира уелската си златна венчална халка, пръстен със скъпоценен камък „everty“, емблематичния си годежен пръстен със сапфир и диамант – принадлежал първоначално на принцеса Даяна – както и диамантена халка „everty“. Кейт представи тази комбинация от четири пръстена за първи път през лятото по време на турнира Уимбълдън, подреждайки ги един върху друг в модерен стил.

Пръстенът с вечния скъпоценен камък привлече сериозно внимание, когато принцесата беше забелязана с него за първи път през август 2024 г. във видеоклип, в който тя и принц Уилям поздравиха отбора на Великобритания за успеха им на Олимпийските игри в Париж.

Източник: Getty Images

Тъмните и светли скъпоценни камъни визуално напомняха за годежния ѝ пръстен със сапфир и диаманти – 12-каратов централен сапфир, обграден от 14 диаманти-солитар. Във видеото и при други поводи тя сякаш носеше новия пръстен вместо годежния. Един от запомнящите се примери е появата ѝ през септември 2024 г., когато Кейт носеше пръстена с камъка „everty“ заедно с три други – уелската си златна халка и два диамантени пръстена „everty“ – в клипа, с който обяви, че е завършила химиотерапията.

Въпреки че Кейт носеше своя пръстен „Анушка“ от бяло злато и диаманти – считан за подарък от принц Уилям след раждането на принц Джордж през 2013 г. – при по-внимателно вглеждане се забелязваше и друг тънък пръстен, който проблясваше.

Източник: Getty Images

Принцесата на Уелс бе носила и петте пръстена на погребението на херцогинята на Кент през септември, когато бижутата бяха ясно видими по време на историческото католическо погребение в Уестминстърската катедрала. На срещата на върха „Бъдещата работна сила“ във вторник тя отново избра четири от тези пет пръстена. В началото на речта си Кейт се обърна към директора на Центъра за ранно детство към Кралската фондация – Крисчън Гай.

„Бих искала да се възползвам от възможността да благодаря на Крисчън, който ръководеше Центъра и изгради много от взаимоотношенията тук днес. Благодаря ти, Крисчън, че пазиш крепостта, особено през последните няколко години“, каза принцесата на Уелс.

Принцеса Кейт сподели, че през март 2024 г. е преминала през лечение за рак и оттогава значително е ограничила кралските си ангажименти. През септември 2024 г. тя обяви, че е завършила химиотерапията, а през януари тази година с „облекчение“ съобщи, че е в ремисия.