"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

"Лукойл" предприема всички необходими стъпки за завършване на продажбата на рафинерията

19 ноември 2025, 17:24

Източник: БГНЕС

Р уската компания "Лукойл" обяви, че запазва правото да защити със съдебни средства интересите си в България, след като управлението на активите ѝ в страната е поето от особен управител.

"Лукойл" предприема всички необходими стъпки за завършване на продажбата на рафинерията, мрежата от бензиностанции и другите активи в България на нов собственик и очаква, че дейностите на външния администратор няма да възпрепятстват този процес," заявяват от компанията.

Тръмп иска компания от САЩ да купи активите на „Лукойл“

В България "Лукойл" притежава рафинерията "Нефтохим" в Бургас с капацитет 190 000 барела на ден, най-голямата на Балканите. Българското правителство направи правни промени, за да поеме контрола над дружеството. А Министерството на финансите на САЩ разреши сделки с "Лукойл" в България до 29 април.

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"

"На 14 ноември 2025 г. Република България прие закон, предвиждащ въвеждането на външно управление в "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България" и други дружества от групата "Лукойл" в България. Считано от 17 ноември 2025 г., всички правомощия на управителните органи на тези дружества са прехвърлени на външен администратор."Лукойл" очаква външният администратор да действа в стриктно съответствие с приложимото законодателство, за да осигури непрекъснатост на дейността, включително поддържане на нормалното функциониране на тези дружества за снабдяване на българския пазар с гориво, плащане на данъци и поддържане на високите стандарти на социална политика към служителите в рафинериите, които са установени и поддържани от "Лукойл", заявяват от руската компания.

Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас"

"В продължение на повече от 25 години дейност в България, компанията е най-големият инвеститор и доставчик на горива в страната, основен работодател и данъкоплатец, ангажира се конструктивно с местната общност и поддържа високи стандарти за индустриална и екологична безопасност. От 1999 г. насам кумулативните ѝ инвестиции възлизат на над 4,5 милиарда щатски долара. "Лукойл Интернешънъл", която консолидира "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България" и други дружества от групата "Лукойл" в България, получи от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ Генерален лиценз, валиден до 13 декември 2025 г., с цел улесняване на продажбата на международните активи на "Лукойл". "Лукойл" предприема всички необходими стъпки за завършване на продажбата на рафинерията, мрежата от бензиностанции и другите активи в България на нов собственик и очаква, че дейностите на външния администратор няма да възпрепятстват този процес. Компанията си запазва правото да търси съдебни средства за защита на своите права и законни интереси в случай на тяхното нарушаване", допълват от "Лукойл".

Източник: Lukoil, Reuters    
Лукойл България Особен управител


