Свят

Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава

Взривът повреди линията край град Мика, на около 100 км югоизточно от Варшава

19 ноември 2025, 15:52
Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава
Източник: iStock

П олските власти са арестували няколко души във връзка с взрива, повредил през почивните дни железопътната линия, водеща от Варшава към границата с Украйна, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местни медии.

Говорител на Министерството на вътрешните работи и администрацията заяви, че заподозрените са разпитвани, но не предостави детайли колко са задържаните.

Полският премиер Доналд Туск по-рано описа експлозията като „безпрецедентен саботаж“. Външният министър Радослав Шикорски заяви, че това е „акт на държавен терор“.

Взривът повреди линията край град Мика, на около 100 км югоизточно от Варшава. Няма пострадали.

Туск: Експлозия разруши жп линия край Варшава

При отделен инцидент през почивните дни бяха унищожени електропроводи край източния полски град Люблин.

Вчера Туск заяви, че властите подозират двама украински граждани, сътрудничили с руските тайни служби, във взривяването на железопътната линия. Той допълни, че самоличността им е известна, но не може да бъде разкрита поради продължаващото разследване и че двамата вече са напуснали Полша, преминавайки в Беларус.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Саботаж Железопътна линия Полша Взрив Руски тайни служби Украински граждани Арести Доналд Туск Варшава Държавен терор
Последвайте ни

По темата

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Автомобил буквално се размаза насред София

Автомобил буквално се размаза насред София

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

pariteni.bg
Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 8 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 9 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 9 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 7 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Любопитно Преди 6 минути

На 18 ноември 43-годишната принцеса на Уелс присъства на Срещата на върха за бъдещата работна сила, организирана от Кралската фондация „Работна група за ранно детство“

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

България Преди 41 минути

Запис от следствен експеримент, проведен дни след убийството на Красимира Куковска от село Бегово, бе възпроизведен днес в съдебната зала

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Свят Преди 56 минути

Ватиканът засега не е коментирал дали папата , който е родом от южната част на Чикаго, планира да опита пенливия подарък

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Свят Преди 1 час

Фериботът е пътувал от остров Чеджу към пристанище Мокпо

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Любопитно Преди 1 час

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

Свят Преди 1 час

Това е вторият път, в който героинята умира, но този път смъртта ѝ е потвърдена като окончателна

Всички ще умрем и това е началото на края

Всички ще умрем и това е началото на края

Свят Преди 1 час

Стюарт Ръсел: Нямаме абсолютно никаква представа как работи и го пускаме на стотици милиони хора

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

Свят Преди 1 час

Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“

<p>Украинският парламент отстрани&nbsp;правосъдния министър</p>

Украйна отстрани правосъдния министър Галушченко заради корупция

Свят Преди 1 час

За неговото уволнение гласуваха 323-ма депутати

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

България Преди 1 час

Обвиняемите поддържали у потърпевшите заблуждение, че ще им съдействат да си закупят автомобили

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

България Преди 1 час

36-годишен мъж удари съседа си с длето след спор за електричество; пострадалият е с тежка черепно-мозъчна травма

Вулканът "Семеру" изхвърли 5,6 км пепел: Индонезия е в максимална степен на тревога

Вулканът "Семеру" изхвърли 5,6 км пепел: Индонезия е в максимална степен на тревога

Свят Преди 1 час

Жителите са предупредени да не се приближават на по-малко от 2,5 километра от кратера заради опасност от нови изригвания и свлачища

Караджов: Геопространствените технологии – гръбнак за транспортния преход

Караджов: Геопространствените технологии – гръбнак за транспортния преход

България Преди 2 часа

25 млн. евро е предвидената финансова подкрепа по програма „Енергийна сигурност“ до 2028 г.

25 млн. евро е предвидената финансова подкрепа по програма „Енергийна сигурност“ до 2028 г.

България Преди 2 часа

Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков

Ловът на обирджиите на Лувъра: Холивудски обрати и мистерия

Ловът на обирджиите на Лувъра: Холивудски обрати и мистерия

Свят Преди 2 часа

Арестуваните заподозрени нямат опита за тази кражба - възможно ли е да не са действали сами?

15 жертви и 19 ранени след тежки наводнения във Виетнам

15 жертви и 19 ранени след тежки наводнения във Виетнам

България Преди 2 часа

Около 20 000 къщи са наводнени, а хиляди хора са били принудени да се евакуират

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Edna.bg

„70 е новото 50“: Джейн Сиймор — урок по любов, смелост и красиво остаряване (СНИМКИ)

Edna.bg

Везенков попадна в състава на България за предквалификацията с Армения

Gong.bg

Мениджърът на спряган за Левски и ЦСКА: Всичко си зависи от него

Gong.bg

Манол Генов: При 27% от проверените водни обекти по Черноморието има нарушения

Nova.bg

Правителственият „Фалкон” отива на търг

Nova.bg