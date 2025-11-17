Украйна купува до 100 изтребителя от Франция

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Ф ренският президент Еманюел Макрон и украинският му колега Володимир Зеленски подписаха споразумение за придобиване от Киев на до 100 изтребителя „Рафал“ и друго оборудване.

Това ще даде тласък на Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, предаде АФП.

В писмото за намерение, подписано от двамата лидери, се посочват възможни бъдещи договори за придобиване от Украйна на 100 изтребителя „Рафал“ „с принадлежащото им въоръжение“, съобщи френското президентство.

В него са предвидени и сделки за ново поколение системи за противовъздушна отбрана SAMP-T, които са в процес на разработка, радарни системи и дронове.

Споразумението, подписано във френската военновъздушна база Вилакубле, не е договор за покупко-продажба и се очаква да бъде реализирано „в рамките на около 10 години“, добави президентството.

Зеленски, който претърпя неуспехи през последната седмица поради корупционен скандал в страната си и настъплението на руските сили към украинския град Покровск, написа в X преди срещата с Макрон, че споразумението ще бъде „историческа сделка“.

„Велик ден“, написа Макрон в кратък пост в X над снимка от подписването на споразумението.

Целта е „да се даде възможност на Киев да придобие системите, от които се нуждае, за да отговори на руската агресия“, заяви френски президентски служител, който пожела да остане анонимен.

Украинският президент вече подписа миналия месец писмо за намерение за закупуване на 100 до 150 шведски изтребителя „Грипен“.

Франция е доставила изтребители „Мираж“ на Киев, но досега не се е говорело за закупуване от Украйна на „Рафал“ – най-ценния актив на френската военна авиация.