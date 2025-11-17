Свят

Украйна купува до 100 изтребителя от Франция

Зеленски вече подписа миналия месец писмо за намерение за закупуване на 100 до 150 шведски изтребителя

17 ноември 2025, 20:13
110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия: Ранно разпространение и тревожен ръст на хоспитализациите

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи

Ф ренският президент Еманюел Макрон и украинският му колега Володимир Зеленски подписаха споразумение за придобиване от Киев на до 100 изтребителя „Рафал“ и друго оборудване.

Това ще даде тласък на Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, предаде АФП.

Зеленски сключи много важно споразумение с Макрон

В писмото за намерение, подписано от двамата лидери, се посочват възможни бъдещи договори за придобиване от Украйна на 100 изтребителя „Рафал“ „с принадлежащото им въоръжение“, съобщи френското президентство.

В него са предвидени и сделки за ново поколение системи за противовъздушна отбрана SAMP-T, които са в процес на разработка, радарни системи и дронове.

Споразумението, подписано във френската военновъздушна база Вилакубле, не е договор за покупко-продажба и се очаква да бъде реализирано „в рамките на около 10 години“, добави президентството.

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Зеленски, който претърпя неуспехи през последната седмица поради корупционен скандал в страната си и настъплението на руските сили към украинския град Покровск, написа в X преди срещата с Макрон, че споразумението ще бъде „историческа сделка“.

„Велик ден“, написа Макрон в кратък пост в X над снимка от подписването на споразумението.

Целта е „да се даде възможност на Киев да придобие системите, от които се нуждае, за да отговори на руската агресия“, заяви френски президентски служител, който пожела да остане анонимен.

Украинският президент вече подписа миналия месец писмо за намерение за закупуване на 100 до 150 шведски изтребителя „Грипен“.

Франция е доставила изтребители „Мираж“ на Киев, но досега не се е говорело за закупуване от Украйна на „Рафал“ – най-ценния актив на френската военна авиация.

Източник: БГНЕС    
Украйна Франция Еманюел Макрон Володимир Зеленски Изтребители Рафал
