Свят

Тръмп иска компания от САЩ да купи активите на „Лукойл“

Един от проблемите е, че „Лукойл“ предпочита да продаде всички активи в един пакет

19 ноември 2025, 16:32
Тръмп иска компания от САЩ да купи активите на „Лукойл“
Източник: БГНЕС

К омпаниите, които проявяват интерес към закупуването на международните активи на „Лукойл“ са Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co. и Carlyle Group, предава „Блумбърг“.

Важен детайл е, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предпочита международните активи на „Лукойл“ да бъдат поети от американски инвеститор - фактор, който може да стесни кръга от потенциални купувачи.

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

Компаниите кандидат-купувачи вече преглеждат отделните части от международния бизнес на руския енергиен концерн, като някои проявяват интерес само към определени активи.

Един от проблемите е, че „Лукойл“ предпочита да продаде всички активи в един пакет преди влизането в сила на санкциите на 13 декември. Това създава възможност за двустепенна сделка, при която един купувач - например финансова компания, би придобил всички чуждестранни активи на „Лукойл“ и след това би ги разпродавал поетапно.

„Лукойл“ вече беше постигнала договорка да продаде целия си международен бизнес на Gunvor Group, но сделката беше драматично блокирана от САЩ.

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Exxon и Chevron разглеждат дела на „Лукойл“ в нефтодобива в Ирак. А Abu Dhabi National Oil оценява различни активи на „Лукойл“, като най-силен интерес предизвикват операциите на руската компания в областта на природния газ в Узбекистан.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу „Роснефт“, „Лукойл“ и техните дъщерни компании, но разреши транзакциите с двете руски компании да продължат до 21 ноември. Миналата седмица срокът беше удължен до 13 декември, за да се позволи продажбата на активите. 

На 14 ноември представители на „Лукойл“ съобщиха, че компанията води преговори за продажбата на своите чуждестранни активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката след постигане на окончателни споразумения.

Всичко от днес

