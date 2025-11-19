България

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

Мъжът е излежал 20 години затвор за грабеж с убийство

19 ноември 2025, 18:31
Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили
Източник: Thinkstock/Guliver

Р усенската районна прокуратура привлече като обвиняем 43-годишен мъж за извършено блудство с 82-годишна възрастна жена от град Две могили, област Русе. Това съобщиха от държавното обвинение.

Престъплението е извършено тази нощ в дома на жената. Според обвинението мъжът употребил сила, за да извърши блудствените действия. 

19-годишен блудства и удуши възрастна жена

От прокуратурата информираха още, че задържаният е осъждан многократно. Преди година е изтърпял ефективна присъда от 20 години затвор за грабеж с убийство. Преди това бил осъждан за кражби и закани с убийство. 

Възрастната жена живеела сама в дома си, където била нападната в периода между 2:00 и 3:00 часа тази нощ. Тя е настанена за лечение в Университетската болница "Канев" в Русе. 

По делото са извършени два огледа, разпитан е свидетел и е назначена съдебно-медицинска експертиза.

Арестуваха 82-годишен за блудство с дете

С постановление на наблюдаващия прокурор намападателят е задържан за срок до 72 часа, като предстои в съда срещу него да бъде внесено искане да бъде оставен за постоянно в ареста. Предвиденото наказание за това престъпление е от три до 10 години затвор. 

Разследването по случая продължава под ръководството на Русенската районна прокуратура.

Източник: Prb.bg    
Блудство Възрастна жена Рецидивист
Последвайте ни
Автомобил буквално се размаза насред София

Автомобил буквално се размаза насред София

"Лукойл" обяви, че ще защити интересите си в България

Започна срещата на Ердоган и Зеленски в Анкара

Започна срещата на Ердоган и Зеленски в Анкара

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

pariteni.bg
Cayenne Electric: най-мощното серийно Porsche до момента

Cayenne Electric: най-мощното серийно Porsche до момента

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 11 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 12 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 13 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 10 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж гледал 200 пепелянки във Велико Търново, разследват го

Мъж гледал 200 пепелянки във Велико Търново, разследват го

България Преди 2 часа

Това е защитен вид, а незаконното му отглеждане е престъпление

Снимката е архивна: Издирването на Янек Миланов

Обявиха за мъртъв безследно изчезналия Янек Миланов от Дупница

България Преди 2 часа

Искането до съда бе на брата на Янек Марио Миланов. Янек за последно е видян на 31 юли 2020 г. от съседи в блока, където живее

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Любопитно Преди 3 часа

На 18 ноември 43-годишната принцеса на Уелс присъства на Срещата на върха за бъдещата работна сила, организирана от Кралската фондация „Работна група за ранно детство“

<p>ВКС реши - делото срещу Коцев отива във Варна</p>

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

България Преди 3 часа

Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия затваря бензиностанциите си

Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия затваря бензиностанциите си

Свят Преди 3 часа

"Станциите ще бъдат затваряни поетапно, тъй като запасите от гориво се изчерпват“, се казва в изявление на Teboil

Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава

Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава

Свят Преди 3 часа

Взривът повреди линията край град Мика, на около 100 км югоизточно от Варшава

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

България Преди 3 часа

Запис от следствен експеримент, проведен дни след убийството на Красимира Куковска от село Бегово, бе възпроизведен днес в съдебната зала

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Свят Преди 3 часа

Ларс Клингбайл каза, че думите на Мерц са предизвикали раздразнение и бразилски медии и политици са изразили недоволството си

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Алекс и Калин правят нов опит за преврат при Безименните

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Свят Преди 4 часа

Мъжът е с умствени затруднения и е бил бит и заплашван от полицаи, докато не направи фалшиво признание

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Свят Преди 4 часа

Ватиканът засега не е коментирал дали папата , който е родом от южната част на Чикаго, планира да опита пенливия подарък

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Свят Преди 4 часа

Фериботът е пътувал от остров Чеджу към пристанище Мокпо

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Любопитно Преди 4 часа

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

Свят Преди 4 часа

Това е вторият път, в който героинята умира, но този път смъртта ѝ е потвърдена като окончателна

Всички ще умрем и това е началото на края

Всички ще умрем и това е началото на края

Свят Преди 4 часа

Стюарт Ръсел: Нямаме абсолютно никаква представа как работи и го пускаме на стотици милиони хора

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

Свят Преди 4 часа

Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Новите правила на флирта: Как AI променя запознанствата и кои са "червените флагове" в чата

Edna.bg

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Edna.bg

Хари Кейн взима решение за бъдещето си в следващите седмици

Gong.bg

Байерн води конкретни преговори за сензация в Бундеслигата

Gong.bg

Дрон навлезе в молдовското въздушно пространство при нова руска атака срещу Украйна

Nova.bg

Делото срещу Благомир Коцев ще се гледа във Варненския окръжен съд

Nova.bg