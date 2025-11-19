Свят

Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия затваря бензиностанциите си

"Станциите ще бъдат затваряни поетапно, тъй като запасите от гориво се изчерпват“, се казва в изявление на Teboil

19 ноември 2025, 16:03
Източник: iStock

Ф инландската верига бензиностанции Teboil, собственост на ''Лукойл'', се готви да затвори бензиностанциите си, тъй като запасите от гориво намаляват на фона на американските санкции срещу руската компания и нейните дъщерни дружества, съобщава Reuters.

Молдова също удари "Лукойл

Според уебсайта на Teboil, веригата има 430 бензиностанции във Финландия - около една пета от общия брой от 2250 бензиностанции в страната, според отраслов доклад за 2024 г. Компанията заяви, че очаква да продаде мрежата като част от текущите планове на ''Лукойл'' за продажба на чуждестранните си активи.

По-рано Финландският орган за финансов надзор информира банките и други финансови институции, работещи по неговите правила, за необходимостта от предпазливост при взаимодействие с ''Лукойл ''и структури, които пряко или косвено му принадлежат.

Лукойл продава бензиностанциите си в Чехия, Унгария и Словакия

Припомняме, че Министерството на финансите на САЩ заяви вчера, че санкциите на САЩ срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл'' намаляват приходите на Русия от петрол и вероятно ще доведат до допълнителен спад в продажбите на руски петрол.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) отбеляза, че предварителният анализ на санкциите, наложени на 22 октомври, потвърждава, че те "имат желания ефект на намаляване на приходите на Русия чрез намаляване на цената на руския петрол и, следователно, на способността на страната да финансира военни операции срещу Украйна“.

Източник: Агенция "Фокус"    
