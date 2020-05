СЗО: COVID-19 може да убие 190 000 в Африка за година

Д о 190 000 души в цяла Африка биха могли да умрат през първата година на пандемията от коронавирус, ако ограничителните мерки се провалят, предупреждава Световната здравна организация (СЗО), цитирана от "Би Би Си".

