Битката за природните ресурси на Либия се изостря

С итуацията в Либия продължава да е тема номер едно за европейските дипломати. На фона на мирни преговори в Берлин, сраженията бяха подновени, както и ударите по столицата Триполи от страна на силите на подкрепения от Франция, Емирствата и Русия генерал Халифа Хафтар.

Италия, която е заложила на подкрепата си за признатото от ООН правителство в Триполи, опитва да преговаря с Париж за прекратяване на помощта за Хафтар. Турция, която също помага на правителството в Триполи, разполага още свои сили в Западна Либия.

Провал на руско-турските мирни преговори за Либия

Външните интереси засилиха сраженията в Либия, подкрепяйки едно от двете правителства в страната. Русия, Франция, Емирствата, Саудитска Арабия и Египет подкрепят Хафтар. От другата страна е Правителството на националното съгласие в Триполи, водено от премиера Файез ал Сераж, бизнесмен, живял дълги години в Рим. Неговото правителство има подкрепата на ООН, Турция, Италия и Катар.

Европейските сили с интереси в Либия, към които трябва да включим не само Великобритания, но и съседна Гърция, изразиха желание да изпратят помощ, включително военна сила при разполагането на потенциална европейска мисия в Либия, която ще има за цел да наблюдава следи за ескалация между враждуващите либийски фракции.

Либия стана арена на геополитически сблъсъци и икономически интереси

Силите на Хафтар агресивно удрят столицата Триполи, искайки да я превземат и по този начин генералът да се обяви за единствен либийски лидер, въпреки че неговата фигура далеч не е обединяваща за либийците. Идеята за разполагане на европейска мисия е обсъждана от известно време в дипломатическите среди като тя е продиктувана от страховете, че близостта на Либия може да създаде проблеми със сигурността по бреговете на ЕС. Либия също така е и основен мигрантски център за всички бягащи от насилието в други райони в Сахара и Западна Африка. Сега, по време на срещите в Берлин, организирани от Ангела Меркел, идеята за европейска мисия беше подновена.

The EU suggests sending troops to Libya to enforce a cease-fire https://t.co/dhHAvdWeGS

Достъпът до петрол и газ е една от водещите сили зад интересите на външните играчи в либийския конфликт, заедно с миграцията и проблемите със сигурността. Анкара влезе ударно в конфликта, изпращайки военни съветници в подкрепа на правителството в Триполи, като турският президент обеща изпращането и на военна сила. През последния месец стана все по-видимо разполагането на сирийски бойци, които станаха част от про-турската Сирийска национална армия, взела участие в турската интервенция в Северна Сирия през миналия октомври.

Руски наемници от "Вагнер" накланят везните във войната в Либия

Турция и Либия (правителството в Триполи) подписаха споразумение, което дава достъп на Анкара до газови залежи, разположени в източните части на Средиземно море. По този начин южната ни съседка заема важна позиция при евентуални нови доставки на енергия до Европа, съревновавайки се с Египет, Израел, Гърция и Кипър. През последните няколко години бяха открити редица газови залежи, сред които полетата Калипсо и Афродита.

Компании, в това число Exxon Mobile, италианската ENI, нидерландската Shell, френската Total, израелската Delek и Катарската петролна компания се състезават за парче от бъдещата експлоатация на залежите. Основната дестинация на газопроводите през Средиземно море е Европа, жадна за нови източници, различни от руските.

Сблъсък на интереси в Средиземно море тресе ЕС и НАТО

В този контекст Германия опитва да сложи на пауза конфликта в Либия, за да се стигне до поне някакви преговори. Постигането на споразумение между правителството в Триполи, силите на Хафтар и многобройните по-малки милиции и групи, водени от командирите на различни градове, чиято лоялност към някоя от водещите фракции е съмнителна, е трудна цел.

2020 г. вече започна с лоши новини, като за по-малко от две седмици пропаднаха преговорите в Русия, а е на път да забуксува и Берлинската конференция. Участниците не само не си говорят, но и се намират в различни хотели. Разговорите в Москва бяха прекъснати шумно с напускането в ранни зори на делегацията на Халифа Хафтар.

Конте: Русия и Турция, а не ЕС, определят какво се случва в Либия

Либийският генерал изглежда смята, че се намира в силна позиция и не вижда за нужно да преговаря. Дори изтеглянето на част от руските наемници от фронтовите линии, което е сигнал от Москва за Хафтар, не беше достатъчно. Хафтар разчита най-вече на помощта от Емирствата и Египет, а те нямат намерение да спират офанзивата към либийската столица.

Подобно на Турция, желанието на Москва е да направи инвестиции в енергийната инфраструктура на Либия, както и да установи постоянно военно присъствие в този район на Средиземно море. Кремъл не е забравил, че има да взима милиарди от Либия, останали неизплатени още от времето на Кадафи, което беше и основната причина през 2011 г. Дмитрий Медведев да подкрепи резолюцията за намеса в Либия срещу режима на Кадафи. Днес руснаците залагат на генерал Хафтар, който е обещал енергийно договори за руски компании.

Algerian Foreign Minister Sabri Boukadoum told visiting envoys that he hoped their meeting would strengthen a fragile truce in Libya. #KhalifaHaftar #Algeria https://t.co/h8sJBFzAi8