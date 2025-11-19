България

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

Запис от следствен експеримент, проведен дни след убийството на Красимира Куковска от село Бегово, бе възпроизведен днес в съдебната зала

19 ноември 2025, 15:42
„Гръмни ме!" – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда
З апис от следствен експеримент, проведен дни след убийството на Красимира Куковска от село Бегово, бе възпроизведен днес в съдебната зала.

Кадрите показват как подсъдимият за смъртта на 21-годишната жена, Любомир Петров, разказва детайлно своята версия за събитията и обяснява как според него се е стигнало до фаталния изстрел.

Подсъдимият за смъртта на майката на двете си деца в пловдивското село Бегово Любомир Петров е признал, че след изстрела е избърсал пушката с тениската на баща си. Това става ясно от записа на следствения експеримент, прожектиран в залата на Окръжния съд в Пловдив, пише 24 часа.

21-годишната Красимира Куковска е открита мъртва в дома си на 11 септември 2020 г. Дни преди това тя накарала бащата на двете й момичета Любомир Петров, когото дълго преди това издържала и глезела със скъпи подаръци, да напусне дома й. Куковска била заможна, защото наследила агробизнеса на починалите си родители. Имала нов любим, който бил при нея в нощта преди смъртта й.

Преди обяд в къщата й се появил Любомир, тя имала въздушна пушка, която била до нея, защото бившият й партньор я притеснявал. Версията си за случилото се след това Любомир разказва в следствения експеримент, проведен на 17 септември 2020-а.

"Влязох в детската стая, Красимира беше на дивана, пушката беше до нея. Каза ми, че й е мъчно за майка й и баща й после: 'Гръмни ме!' Отговорих й, че това няма как да стане, тя е майка на децата ми. Тя хвана пушката, после я остави и тя падна на земята. Взех я, тогава Красимира я взе и я насочи към гърдите си. Започна да я издърпва и пушката гръмна", описва седмица след смъртта на Красимира той.

След изстрела той докоснал Красимира, видял, че няма пулс, обадил се на баща си и изнесъл пушката в коридора. Когато родителят пристигнал, Любомир избърсал с тениската му оръжието и го върнал в стаята. После се обадил и на майка си, която пък извикала лекарката д-р Делка Касабова, която обяснила, че Красимира е мъртва. Чак след това Любомир се обадил на телефон 112.

Обвинението гласи, че Любомир е застрелял бившата си партньорка, неговата версия е за случаен изстрел при боричкането. Той ще даде обяснения по случая, но защитата му поиска време за това и така ще бъде изслушан на следващото заседание - на 22 януари догодина. Дотогава трябва да е готова и нова съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, която да даде отговор на въпроса разбирал ли е Любомир смисъла на ставащото към онзи момент и можел ли е да ръководи постъпките си.

Убийство Красимира Куковска Любомир Петров Следствен експеримент Село Бегово Пловдив Пушка Съдебен процес Семейна драма Съдебно-психиатрична експертиза
