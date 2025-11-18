Свят

Мадуро отговори на Тръмп: Готов съм да се срещнем "на четири очи"

Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с него въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море

18 ноември 2025, 09:10

"Европа не може да си позволи парализа": ЕС пред труден избор за 135.7 млрд. евро за Украйна
В енецуелският президент Николас Мадуро снощи заяви, че е готов да проведе разговор „на четири очи“ с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

(Във видеото: САЩ обявиха 25 млн. долара награда за залавянето на Мадуро)

Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с венецуелския лидер въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море като част от операцията си срещу трафика на наркотици.

Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро

„В САЩ всеки, който иска да говори с Венецуела, може да говори с нас лице в лице, на четири очи. Няма проблем. Това, което не можем да позволим е християнският народ на Венецуела да бъде бомбардиран и убиван“, каза Мадуро в отговор на писмо от американски пастор по време на седмичното си предаване във венецуелска обществена телевизия.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Николас Мадуро Доналд Тръмп Венецуела САЩ Разговор на четири очи Диалог Карибско море Трафик на наркотици Военни кораби Американско-венецуелски отношения
pariteni.bg
carmarket.bg
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
