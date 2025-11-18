Мадуро отговори на Тръмп: Готов съм да се срещнем "на четири очи"

В енецуелският президент Николас Мадуро снощи заяви, че е готов да проведе разговор „на четири очи“ с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
(Във видеото: САЩ обявиха 25 млн. долара награда за залавянето на Мадуро)
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está dispuesto a hablar "face to face (cara a cara)" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien abrió, de nueva cuenta, la puerta a un diálogo con el líder venezolano.https://t.co/FqABXKMKRp— NMás (@nmas) November 18, 2025
Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с венецуелския лидер въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море като част от операцията си срещу трафика на наркотици.
Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро
„В САЩ всеки, който иска да говори с Венецуела, може да говори с нас лице в лице, на четири очи. Няма проблем. Това, което не можем да позволим е християнският народ на Венецуела да бъде бомбардиран и убиван“, каза Мадуро в отговор на писмо от американски пастор по време на седмичното си предаване във венецуелска обществена телевизия.