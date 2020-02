Politico: Какво може да се обърка с отбранителния план на Европа

Е вропейският съюз вече си има "геополитическа Европейска комисия", или с други думи е устремен да поеме повече отговорности по отношение на собствената си сигурност – амбициозен план за развитието на европейското отбранително сътрудничество и на военната наука и технологии.

Какво може да се обърка? На този въпрос отговарят от европейската редакция на списание Politico, цитирано от "Фокус".



Какво може да се обърка? Много.



Отбраната е сърцето на националния суверенитет. И дори по-ентусиазираните за общата отбрана правителства, като Франция например, не са твърде мотивирани да разпръскват силите си, а другите страни в Централна Европа разглеждат НАТО и САЩ като своя основен и надежден защитник.



Строежа на Европейски отбранителен съюз при всяко положение ще бъде дълъг процес, но има поне четири начина, по които тази инициатива може да претърпи епически военен провал.

