Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

К атолиците вярват в светата вода. А какво ще кажете за света бира? Папа Лъв XIV получи специален подарък от губернатора на Илинойс Джей Би Прицкър – стек от четири броя американска лека бира от пивоварна в Чикаго, съобщи Ройтерс.
Прицкър, който посети папата във Ватикана, връчи бирите на Светия отец като част от обмен на подаръци. Той предположи, че Лъв, който е родом от Чикаго и е първият папа от САЩ, може да се наслади на тази бира.
It was an honor for MK and me to meet with @Pontifex – a son of Illinois – to express the pride and reverence of the people of this great state. Pope Leo XIV’s message of hope, compassion, unity, and peace resonates with Illinoisans of all faiths and traditions. pic.twitter.com/C4Y5NYtKxD— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) November 19, 2025
"Ще я сложим в хладилника", отговори папата, като взе бирата и я сложи на масата.
Before his general audience this morning, #PopeLeoXIV met with Illinois @GovPritzker (📸Vatican Media) pic.twitter.com/FmkqdlHgB7— Catholic News Service Rome (@CatholicNewsSvc) November 19, 2025
Прицкър, демократ, е губернатор на Илинойс от 2019 г. Той не каза защо е в Рим, но пътуващите чуждестранни официални лица често се срещат с папата, докато са в града.
"We'll put these in the fridge," #PopeLeoXIV tells @GovPritzker after receiving cans of "Da Pope" beer made by Burning Bush Brewery. (from Vatican Media video) pic.twitter.com/Xhz0emnUPE— Catholic News Service Rome (@CatholicNewsSvc) November 19, 2025
Бирата, ново изделие на пивоварната "Бърнинг Бръш Брюъри" в северната част на Чикаго, се нарича "Да Поуп", игра на думи с известен скеч от телевизионно шоу за отбора по американски футбол "Чикаго Беърс".
Ватиканът засега не е коментирал дали папата , който е родом от южната част на Чикаго, планира да опита пенливия подарък.