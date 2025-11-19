Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

П рокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Лена Бориславова за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на тях са положени от членове на Сдружение „Да запазим Корал“.

Лена Бориславова: Не съм извършила престъпление

Бориславова бе привлечена към наказателна отговорност за това, че през 2021 г. пред длъжностно лице при Агенция по вписванията в София съзнателно се ползвала от неистински частни документи – Декларация по Закона за търговския регистър; Списък на всички членове на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“; Протокол относно разлепване на покана за свикване на Общо събрание на „Да запазим Корал“; Покана за свикване на Общо събрание Сдружение „Да запазим Корал“ и Протокол от Общо събрание на Сдружение „Да запазим Корал“, на които са били фалшифицирани подписите на председателя на сдружението и негови членове, както и фалшиво пълномощно.

Оправдаха Лена Бориславова по дело за документна измама

Според прокуратурата Бориславова съзнателно се е ползвала от неистинските документи, като те са употребени за да се докаже, че е прекратено правното отношение между Кирил Петков и Сдружение „Да запазим Корал“, като от нея не може да се търси наказателна отговорност за съставянето на документите.

В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани множество свидетели. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

На 18 ноември тази година състав на Софийски районен съд постанови оправдателна присъда спрямо Бориславова.

Предвид това, че в съдебната зала не са станали ясни мотивите за оправдателната присъда, наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, щом съставът на съда съобщи мотивите за решението си, посочват от СГП.