Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

„Хамас“ от своя страна отказа да се разоръжи

18 ноември 2025, 07:25
„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

Украйна купува до 100 изтребителя от Франция

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия: Ранно разпространение и тревожен ръст на хоспитализациите

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

С ъветът за сигурност на ООН днес прие внесената от САЩ проекторезолюция в подкрепа на плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в ивицата Газа и допускане на международни стабилизационни сили в палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Съветът за сигурност на ООН прие плана на САЩ за примирие между Израел и "Хамас"

Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас“ миналия месец постигнаха споразумение по първия етап на плана на Тръмп за Газа, което доведе до спиране на огъня след двегодишна война и освобождаване на заложниците.

Резолюцията на ООН обаче се смята за много важна за легитимирането на преходния управленски орган и за предоставяне на гаранции на страните, обмислящи да изпратят войски в Газа.

Текстът на резолюцията гласи, че страните членки могат да участват в „Борда на мира“, замислен като преходен орган, който ще контролира реконструкцията и икономическото възстановяване на анклава.

Съветът за сигурност на ООН заседава за прекратяване на огъня в Газа

Документът позволява и разполагането на международни стабилизационни сили, които ще гарантират процесът на демилитаризация на Газа, включително на унищожаването на оръжия и военна инфраструктура.

Планът от 20 точки на Тръмп е включен като анекс в резолюцията.

Русия, която има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, по-рано сигнализира, че може да се противопостави на приемането на документа, но при гласуването му само се въздържа, което позволи резолюцията да бъде приета.

Палестинската автономия в изявление в петък подкрепи приемането на проекторезолюцията на САЩ.

САЩ искат Съветът за сигурност на ООН да гласува плана им за примирие в Газа

Документът обаче се оказа противоречив за Израел, тъй като споменава бъдеща възможност за палестинска държава.

Текстът на резолюцията гласи, че „е възможно най-накрая да са налице условия за достоен път към палестинско самоопределение и държавност“, след като Палестинската автономия изпълни програма за реформи и възстановяването на Газа напредне“.

„САЩ ще установят диалог между Израел и палестинците, за да се споразумеят за политически хоризонт на мир и проспериращо съжителство“, се отбелязва в текста.

Русия и Китай влязоха в остър спор със САЩ, ето защо

Тринадесет членове на Съвета за сигурност гласуваха в подкрепа на текста, който американският постоянен представител в ООН Майк Уолц определи като „исторически и конструктивен“. Русия и Китай се въздържаха.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху под натиск от десни членове на правителството му, каза в неделя, че Израел продължава да се противопоставя на създаването на палестинска държава и настоява за демилитаризиране на Газа „по лесния или трудни начин“.

Резолюцията осъжда "всяко насилие и враждебни действия срещу цивилни, и всеки терористичен акт"

„Хамас“ от своя страна отказа да се разоръжи. Късно в неделя вечерта, групировките, водени от „Хамас“, в съвместно изявление се противопоставиха на резолюцията, наричайки я опасна стъпка към налагане на чуждо попечителство над територията и заявиха, че резолюцията служи на израелските интереси.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

<p>Четири комисии в НС гледат проектобюджета за 2026 г.</p>

Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

България Преди 37 минути

Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

Любопитно Преди 57 минути

Новото попълнение Алекс не успя да измъкне Безименните от Изолатора

ЕК очаква от България присъди за корупция

ЕК очаква от България присъди за корупция

България Преди 9 часа

Еврокомисарят отбеляза, че този въпрос е свързан с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Свят Преди 10 часа

Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

Свят Преди 10 часа

Съседи често чували викове, идващи от апартамента на семейството

Бурен вятър спря полети от и до София

Бурен вятър спря полети от и до София

България Преди 11 часа

Има един отменен полет от Истанбул, а 6 са пренасочени

"Спаси София": Институции са присвоили над 1000 паркоместа

"Спаси София": Институции са присвоили над 1000 паркоместа

България Преди 12 часа

Бонев припомни, че Столична община имаше 120 паркоместа и ги намали на пет

Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон" в София

Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон" в София

България Преди 12 часа

Движението на трамваите към Княжево беше спряно

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Свят Преди 12 часа

Автобусът, в който е имало 46 души, е пътувал от Мека

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

България Преди 13 часа

Това разказали свидетели - техни близки, които били в автомобила

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов

България Преди 13 часа

Групата компании на "Лукойл" в България остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

България Преди 13 часа

Поклонението е на 19 ноември в храма „Успение Богородично"

НАП с нов изпълнителен директор

НАП с нов изпълнителен директор

България Преди 13 часа

Правителственото решение е прието неприсъствено

Откриха човешко тяло в село Щръклево

Откриха човешко тяло в село Щръклево

България Преди 14 часа

Според първоначалните данни по тялото са установени увреждания, причинени от животни

Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна

Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна

България Преди 14 часа

Трима са привлечени в качеството на обвиняеми по делото

Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

Свят Преди 14 часа

Междувременно стана известно, че президентът Павел очаква да чуе публични разяснения от Бабиш, преди да се съгласи да го назначи за премиер

Всичко от днес

