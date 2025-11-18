Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

С ъветът за сигурност на ООН днес прие внесената от САЩ проекторезолюция в подкрепа на плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в ивицата Газа и допускане на международни стабилизационни сили в палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Съветът за сигурност на ООН прие плана на САЩ за примирие между Израел и "Хамас"

Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас“ миналия месец постигнаха споразумение по първия етап на плана на Тръмп за Газа, което доведе до спиране на огъня след двегодишна война и освобождаване на заложниците.

Резолюцията на ООН обаче се смята за много важна за легитимирането на преходния управленски орган и за предоставяне на гаранции на страните, обмислящи да изпратят войски в Газа.

Текстът на резолюцията гласи, че страните членки могат да участват в „Борда на мира“, замислен като преходен орган, който ще контролира реконструкцията и икономическото възстановяване на анклава.

Съветът за сигурност на ООН заседава за прекратяване на огъня в Газа

Документът позволява и разполагането на международни стабилизационни сили, които ще гарантират процесът на демилитаризация на Газа, включително на унищожаването на оръжия и военна инфраструктура.

Планът от 20 точки на Тръмп е включен като анекс в резолюцията.

Русия, която има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, по-рано сигнализира, че може да се противопостави на приемането на документа, но при гласуването му само се въздържа, което позволи резолюцията да бъде приета.

Палестинската автономия в изявление в петък подкрепи приемането на проекторезолюцията на САЩ.

САЩ искат Съветът за сигурност на ООН да гласува плана им за примирие в Газа

Документът обаче се оказа противоречив за Израел, тъй като споменава бъдеща възможност за палестинска държава.

Текстът на резолюцията гласи, че „е възможно най-накрая да са налице условия за достоен път към палестинско самоопределение и държавност“, след като Палестинската автономия изпълни програма за реформи и възстановяването на Газа напредне“.

„САЩ ще установят диалог между Израел и палестинците, за да се споразумеят за политически хоризонт на мир и проспериращо съжителство“, се отбелязва в текста.

Русия и Китай влязоха в остър спор със САЩ, ето защо

Тринадесет членове на Съвета за сигурност гласуваха в подкрепа на текста, който американският постоянен представител в ООН Майк Уолц определи като „исторически и конструктивен“. Русия и Китай се въздържаха.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху под натиск от десни членове на правителството му, каза в неделя, че Израел продължава да се противопоставя на създаването на палестинска държава и настоява за демилитаризиране на Газа „по лесния или трудни начин“.

Резолюцията осъжда "всяко насилие и враждебни действия срещу цивилни, и всеки терористичен акт"

„Хамас“ от своя страна отказа да се разоръжи. Късно в неделя вечерта, групировките, водени от „Хамас“, в съвместно изявление се противопоставиха на резолюцията, наричайки я опасна стъпка към налагане на чуждо попечителство над територията и заявиха, че резолюцията служи на израелските интереси.