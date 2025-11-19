Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

П ътнически ферибот на Южна Корея с 267 души на борда заседна, след като се блъсна в плитчини на скалист остров близо до о-в Джиндо, съобщи Ройтерс

Ферибот претърпя корабокрушение край Южна Корея

Властите са мобилизирали всички налични ресурси и провеждат спасителна операция. По информация на Йонхап до момента няма данни за пострадали и плавателният съд не е спукан.

Passenger ship carrying 267 people collides with rocky islet in southwest South Korea; no casualties reported, as Coast Guard launches immediate rescue operation pic.twitter.com/JUGuuWtrb3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 19, 2025

Фериботът е пътувал от остров Чеджу към пристанище Мокпо.

Инцидентът е станал недалеч от мястото, където през 2014 г. потъна фериботът "Севол". Тогава загинаха над 300 души, повечето от тях ученици на път за училищна екскурзия.