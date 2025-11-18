"Европа не може да си позволи парализа": ЕС пред труден избор за 135.7 млрд. евро за Украйна

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Мадуро отговори на Тръмп: Готов съм да се срещнем "на четири очи"

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настоява държавите членки на ЕС да постигнат споразумение до декември за финансиране на военните и бюджетните нужди на Украйна през следващите две години. Това е сума, оценена на внушителните 135,7 млрд. евро. Това става ясно от писмо, изпратено в понеделник до лидерите на 27-те страни и видяно от Euronews .

"Сега е ключово бързо да бъде постигнато ясно ангажиране за осигуряване на необходимото финансиране за Украйна на следващото заседание на Европейския съвет през декември", пише фон дер Лайен. "Очевидно няма лесни варианти. Европа не може да си позволи парализа – нито поради колебание, нито в търсене на идеални или прости решения, които не съществуват."

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

Огромните нужди на Украйна за 2026–2027 г.

Фон дер Лайен подчертава "особено острия" мащаб на финансирането, което Украйна ще изисква през 2026 и 2027 г.:

83,4 млрд. евро за финансиране на украинската армия;

52,3 млрд. евро за стабилизиране на икономиката и покриване на бюджетния дефицит.

Оценката е базирана на данни от МВФ и украинските власти и предполага, че войната ще приключи в края на 2026 г. - нещо, което далеч не е сигурно.

🇪🇺 @EU_Commission has outlined 3 financing options for Ukraine as Belgium blocks the use of frozen #RussianAssets. With ‼️€51.6B‼️ needed for defence in 2026 and ‼️€134B‼️ for 2026–27, Kyiv’s gap is urgent. Brussels now proposes:

1️⃣ €90B in grants for 2026–27

2️⃣ Joint EU… pic.twitter.com/zANd6VSRZr — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) November 17, 2025

Трите варианта за финансиране

Писмото на фон дер Лайен описва три основни опции:

Доброволни двустранни вноски от държавите членки

Помощта ще бъде под формата на безвъзмездни средства, включени в националните бюджети. Фон дер Лайен предлага тези вноски да бъдат "поне" 90 млрд. евро за следващите две години.

Общоемисионен дълг на ниво ЕС

Това би изисквало държавите членки да предоставят правно обвързващи и необратими гаранции, с които ЕС да вземе заем и да го изплаща впоследствие. Ако някоя държава откаже да участва, останалите трябва да покрият нейната част. Този вариант предвижда и значителни лихвени плащания в "изключително натоварен период" за европейските пазари.

Кредит за репарации, базиран на замразените руски активи

Украина ще започне да изплаща заема едва след като Русия се съгласи да плати репарации. Потенциалната стойност на този заем може да достигне 140 млрд. евро или повече. Той няма да изисква нови дългове или средства от държавните бюджети, тъй като ще използва приходите от замразените руски активи.

Около 185 млрд. евро от активите на Руската централна банка се съхраняват в Euroclear в Брюксел, а още около 25 млрд. в търговски банки в ЕС. Фон дер Лайен предлага да се използва целият ресурс.

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Белгия - ключовата пречка пред договорката

Фокусът на внимание е Белгия, домакин на Euroclear и основен скептик към използването на тези активи.

Фон дер Лайен се срещна с белгийския премиер Барт де Вевер миналия петък, но напредъкът остава ограничен.

Белгия настоява за максимална правна сигурност и механизми за споделяне на риска, ако Русия реши да съди ЕС на основание двустранен договор от 1989 г. В писмото си фон дер Лайен предлага Белгия да се оттегли от договора, за да намали риска.

Тя също препоръчва промяна на правилата за единодушие при удължаването на санкциите на всеки шест месеца, за да гарантира, че активите ще останат блокирани. Предишен опит за това беше блокиран от Унгария.

Фон дер Лайен признава, че въпреки всички предпазни мерки, рискове могат да останат и предложението може да бъде "погрешно възприето като конфискация", забранена от международното право.

The head of the European Commission Von Der Liar, has now proposed that EU countries provide Ukraine with from 0.16% to 0.27% of their GDP in 2026 – 2027



Thats 45 billion euros a year



This is your money. Your future being flushed down the toilet. A golden toilet in Kiev. pic.twitter.com/MLDfyjP8Jm — Chay Bowes (@BowesChay) November 17, 2025

Комбинация от варианти и последен срок през декември

В заключение председателят на Комисията посочва, че трите опции не си противоречат и могат да бъдат комбинирани, така че Украйна да получи "свежа финансова инжекция" до второто тримесечие на 2026 г.

Ако дебатът около заема на базата на руски активи се забави, първите два варианта могат да бъдат използвани като "преходни решения".

Писмото ясно поставя декември като краен срок. ЕС лидерите ще заседават в Брюксел на 18 - 19 декември за последната си среща за годината и ще трябва да вземат решение.